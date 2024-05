Dopo il dramma e la disperazione, la grande gioia: vita stravolta per l’ex vippona

Un ex vippona sembra pronta a godere di un po’ di gioia dopo un periodo assai complicato: è cessato il tempo dei dubbi e della disperazione.

Era caduta in depressione e, sconvolta dal dolore, aveva parlato pubblicamente della propria esperienza descrivendola come un calvario. Eppure, sembrava che la vita le stesse sorridendo.

Dalla provincia laziale era diventata celebre con la sua partecipazione a Temptation Island 8. Dopo il programma, la sua storia d’amore non è entrata in crisi, come spesso succede, ma si è rafforzata, tanto da spingerla ad annunciare che presto si sarebbe sposata col suo partner.

Lei è Carlotta Dell’Isola. Ha partecipato a Temptation Island col suo fidanzato Nello Sorrentino. I due volevano capire se fossero davvero anime gemelle. Hanno affrontato varie incomprensioni e messo alla prova il loro rapporto con alcune complicazioni, ma alla infine hanno deciso di terminare l’esperienza senza lasciarsi.

E un mese dopo il termine delle riprese, hanno confermato che la loro storia era ancora in salute e che avevano voglia di sposarsi. Il matrimonio è giunto due anni più tardi.

Carlotta è diventata poi una star su Instagram, e ha annunciato la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. La vippona ha da subito messo in chiaro che la sua priorità non era la fama: si è sempre presentata come una ragazza semplice e orientata a crearsi il prima possibile una famiglia.

Dopo Temptation Island e il Grande Fratello Vip e dopo il matrimonio con Nello, Carlotta ha però condiviso la sua esperienza personale riguardo a un periodo assai difficile. Voleva un figlio, l’ex vippona, ma la gioia della gravidanza le sembrava preclusa e per questo la delusione si è trasformata in disperazione.

Stop alla disperazione: è tempo di gioia per l’ex vippona Carlotta Dell’Isola

Carlotta ha confessato di essere caduta in depressione a causa delle difficoltà incontrate nel tentativo di concepire un bambino naturalmente. Con un post su Instagram, ha raccontato di come tutte le speranze si siano convertite presto in ossessione e poi in depressione. Intristita, ha descritto la situazione come un calvario emotivo.

Carlotta ha affrontato questo periodo triste insieme al marito Nello Sorrentino. Non si è arresa. E alla fine l’ex vippona è riuscita a superare il momento buio e ora sta aspettando un bambino. La sua storia è diventata quasi un messaggio di speranza per tutte quelle coppie che possono trovarsi in situazioni simili.

Con un post su Instagram i due sposi hanno annunciato che presto daranno il benvenuto in famiglia al loro primo figlio. La coppia protagonista di Temptation Island e unitasi in matrimonio nel 2022 ha mostrato le immagini del gender reveal party.

“Tutte le cose belle a questo mondo sono iniziate con un sogno, quindi tu tieniti stretta il tuo. Presto in tre“: queste le parole usate nel post da Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino sotto una foto che immortala il pancino di lei, hanno condiviso con i fan la dolce notizia. Per ora, i due ex di Temptation Island non hanno svelato ancora il sesso del loro primo figlio.