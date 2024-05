Quattordicesima in busta paga o sul cedolino pensione: la data ufficiale di pagamento

Ecco finalmente in arrivo la data di pagamento in busta paga o sul cedolino pensione della quattordicesima. Vediamo insieme il tutto.

La quattordicesima mensilità è un pagamento aggiuntivo che viene corrisposto ai lavoratori o ai pensionati. Tale erogazione avviene a giugno di ogni anno. Infatti sono molti gli italiani che stanno aspettando con ansia la comunicazione delle date ufficiali di accredito.

La quattordicesima permette agli italiani di garantirsi quel gruzzoletto in più annuo che, dato il forte periodo di crisi, è ben apprezzato. In merito alla quattordicesima 2024 vi sono buone notizie, poiché sono già disponibili le date ufficiali di pagamento.

Quattordicesima 2024: ecco le date ufficiali

Il suo pagamento non viene erogato ogni mese, ma matura ogni mese di lavoro e viene pagata in un’unica soluzione in base alle scadenze di ogni tipo di contratto. Il periodo di maturazione dura da luglio a giugno dell’anno successivo. Ma come calcolarla? Per verificare l’importo bisogna moltiplicare l’entrata lorda mensile per il numero di mesi lavorati e la si divide per il totale delle dodici mensilità dell’anno.

Inoltre ricordiamo che la quattordicesima è una retribuzione aggiuntiva dunque fa reddito a fine anno. Il suo pagamento avverrà entro il 1° luglio 2024. Dunque per “entro il 1° luglio di ogni anno” si intende il pagamento nella busta paga di giugno. Il sistema della quattordicesima mensilità nel commercio è previsto dall’articolo 208 del CCNL.

Invece la quattordicesima per i pensionati avviene a luglio o a dicembre di ogni anno. Per coloro che soddisfano i requisiti prescritti entro il 31 luglio dell’anno di riferimento, le prestazioni vengono erogate a partire dalla pensione di luglio. Invece, per coloro che soddisfano i requisiti prescritti dal 1° agosto (pensioni gestite con il sistema integrato) o dal 1° luglio (pensioni gestite con il sistema della pubblica amministrazione) al 31 dicembre, le prestazioni vengono erogate a partire dalla pensione di luglio.

La quattordicesima spetta ai pensionati che:

hanno 64 anni di età

siano titolari di un di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive

abbiano un reddito totale fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Lavoratori Dipendenti

Nel caso di pagamento non pervenuto della quattordicesima è possibile presentare ricorso online. Questo è tutto quello che c’è da sapere in merito, ma per ulteriori delucidazione e informazioni puoi metterti in contatto con i rispettivi canali telematici.