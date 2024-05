Kate, ecco perché solo la sua Charlotte può salvarla davvero dal baratro

La principessa del Galles ha un solo vero alleato contro la sua battaglia, ed è la secondogenita Charlotte. Ecco perchè.

L’assenza dalle scene pubbliche di Kate Middleton è ancora uno dei temi internazionali più discussi. Se da un lato re Carlo III è tornato ai suoi normali compiti istituzionali dopo il periodo di terapia iniziale, il perdurare del silenzio intorno alla principessa del Galles preoccupa in tanti e insospettisce l’opinione pubblica. Considerata da molti il volto principale della monarchia inglese, l’assenza della principessa sta continuando a destabilizzare gli equilibri della Corona.

Dopo l’intervento d’urgenza all’addome, Kate Middleton ha scelto di ritirarsi in convalescenza presso la residenza di campagna di Amber Hall. Secondo le indiscrezioni trapelate, successivamente alla rivelazione della sua malattia, Kate si è trasferita nella residenza londinese dei principi del Galles, luogo più adatto per intraprendere il percorso chemioterapico preventivo.

Le attuali condizioni di salute della principessa sono sconosciute ai più. Buckingham Palace non permette alcuna intromissione della stampa nella routine delicata di Kate Middleton, la quale sembrerebbe essere impegnata nelle sedute di chemioterapia settimanali e nel seguire le indicazioni dei medici. Il principe William ha temporaneamente sostituito la moglie in tutti i suoi impegni istituzionali, continuando a dimostrare vicinanza e presenza nei confronti del popolo inglese.

L’unica che può salvarla è Charlotte

Nonostante l’assenza dalla scene, Kate Middleton è attorniata dall’amore e dal sostegno dei suoi familiari, in particolare dei figli George, Charlotte e Louis. La principessa Charlotte ha dimostrato più volte il suo ruolo fondamentale nel sostegno psicologico della madre in questo difficile momento. Reduce dal suo nono compleanno, la piccola principessa è stata la protagonista di alcuni scatti realizzati da Kate, poi pubblicati sui canali social ufficiali della monarchia inglese.

Come riportato dal settimanale DiPiù, la principessa appare sorridente davanti ai fiori realizzati in onore della compianta regina Elisabetta II, regalando un momento di spensieratezza alla madre. Considerata in famiglia come una piccola guerriera, Charlotte rappresenta il futuro della monarchia inglese in questo momento, anche per la sua capacità di trasferire forza e caparbietà ai genitori. Il suo carattere deciso riflette molto la forza interiore che ha caratterizzato le donne della famiglia reale, dalla regina Elisabetta II fino a Lady Diana e, ovviamente, Kate Middleton. Nell’attesa del suo rientro sulle scene, la principessa del Galles rimane in buona compagnia.