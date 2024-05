“Mi è arrivato un video e ho pianto”: Mara Venier, confessione struggente in diretta

Mara Venier, confessione struggente durante la diretta: “Mi è arrivato un video a tarda notte…” La reazione del pubblico in studio e suoi social.

L’edizione in corso di Domenica in si avvia alle sue fasi finali. Il format si è confermato ancora un volta un successo grazie anche alla conduzione di Mara Venier che ha ridato al contenitore domenicale attualità e contemporaneità. Ironica, spontanea e sincera con il pubblico Mara Venier è tra i personaggi tv più apprezzati, da anni la direzione di rete punta molto su di lei.

Diverse volte la conduttrice veneta ha annunciato il suo ritiro dal format del giorno di festa, ma a quanto pare non è ancora arrivato per lei il momento di allontanarsi dalla tv.

Nell’ultima puntata di Domenica in Mara Venier ha celebrato le mamme. Il 12 Maggio, festa della mamma, non poteva non avere il suo spazio in tv. La conduttrice ha invitato vip e mamme famose: da Rosanna Lambertucci ad Alba Parietti, ma anche Paola Perego, Carmen Russo e Rosanna Banfi: tutto mamme di età diverse, che hanno ricevuto gli auguri dai loro figli, oggi adulti. Per Mara è stato un momento speciale, ha avuto modo di mostrare un lato non noto delle varie vip che hanno accettato il suo invito..

Mara ha anche ospitato Piera Maggio, che ha perso la sua bambina Denise Pipitone circa 20 anni fa. Nonostante gli anni trascorsi Piera continua a cercare la figlia e ad indagare sulla sua scomparsa. Non ha perso la speranza e non lo farà fino a quando non avrà altre notizie. Presente in studio anche un’altra donna coraggiosa: Daniela Di Maggio, mamma di Gianbattista Cutolo, il musicista di 17 anni ucciso a Napoli.

Mara Venier: “Mi sono commossa profondamente”

Tra gli ospiti di Domenica in due grandi artisti: Fabrizio Moro, che dopo essersi esibito ha annunciato il suo nuovo tour, e Enzo Avitabile. Quest’ultimo è molto legato a Mara Venier, i due si conoscono da tempo e hanno un’amicizia sincera. Mara ha rivelato che Avitabile, che considera un grande artista, l’ha commossa profondamente.

Il musicista le ha inviato un video sabato notte che l’ha lasciata senza parole. Avitabile ha scritto una canzone dedicata alle mamme, accompagnata da una serie di immagini che invitano alla riflessione. Mara, coinvolta e provata, a tarda notte ha invitato Avitabile a chiudere la puntata di Domenica in dedicata alle mamme.

Un invito che il musicista ha accettato con entusiasmo. Inutile dire che il brano ha commosso il pubblico in studio e quello a casa: tanti i commenti social positivi rivolti al consolidato artista.