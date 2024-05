Goffredo Cerza colto con le mani nel sacco dalla compagna Aurora Ramazzotti: lei svela tutto così

Spunta una foto di Goffredo Cerza, il compagno di Aurora Ramazzotti, che ha stupito tutti. La celebre fidanzata lo ha beccato così, incredibile.

Quella composta da Goffredo Cerza e da Aurora Ramazzotti è senza ombra di dubbio una delle coppie più chiacchierate di sempre. I due giovani innamorati sono da poco diventati una famiglia, grazie all’arrivo del piccolo Cesare che ha riempito di gioia non soltanto i cuori dei genitori ma anche quelli dei tantissimi fan della coppia.

Nel corso degli anni Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti sono diventati delle vere e proprie star. La figlia di Michelle Hunziker e di Eros si è affermata non soltanto nel mondo dello spettacolo ma anche in quello dei social, trascinando con sé anche lo storico fidanzato Goffredo. Sebbene la più social tra i due sia proprio Aurora, anche Goffredo non disdegna il mondo di Instagram, dove appare spesso insieme alla famiglia e agli amici.

Oggi tutti conoscono Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza non soltanto per la loro popolarità nel mondo dei social ma anche per l’amore e l’affetto che sempre più fan provano nei loro confronti. Lo sanno bene i tantissimi follower che non mancano di seguire i due giovani, sia dal vivo che sul web, e che non si perderebbero mai nessuna novità sul loro conto. Anzi, sono stati proprio loro a notare uno scatto che non è di certo passato inosservato per un motivo ben preciso. Di che cosa si tratta?

Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti, la foto fa il giro del web

La foto in questione si trova sui social e, per la precisione, sul profilo Instagram ufficiale di Aurora Ramazzotti. Qui la giovane è davvero molto attiva, per mezzo non solo delle foto ma anche dei video che sempre più spesso condivide. Negli anni, infatti, la ragazza ha costruito una community solida, fatta di tantissimi fan che non smettono mai di mostrarle tutto il loro sostegno. A loro la Ramazzotti si rivolge quasi come se fossero la sua famiglia, rendendoli partecipi dei momenti più belli e anche di quelli più brutti della sua vita.

Proprio con loro la Ramazzotti ha deciso di condividere l’immagine così emozionante, che raffigura Goffredo insieme al loro piccolo Cesare. La simpatica Aurora ha immortalato un tenero momento tra padre e figlio, mentre Cerza è sul divano e il bimbo dorme in braccio a lui. “Amarvi così tanto”, ha scritto la Ramazzotti nella foto, condivisa poi come storia su Instagram. I due giovani neo genitori hanno deciso di esporre il meno possibile il loro bimbo sui social, tutelandolo senza mai mostrare il suo viso.