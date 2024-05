Una rivelazione alquanto inaspettata confonde gli spettatori di Terra Amara. Non doveva finire così: ecco cosa è emerso!

Una delle attrici della nota serie di origini turche ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni che non sono passate affatto inosservate. Ecco cosa accadrà negli episodi finali di Terra Amara ad uno dei personaggi più discussi.

Manca davvero poco al tanto atteso finale di Terra Amara. La nota e apprezzata serie di origini turche che ha conquistato l’interesse e l’affetto di tantissimi italiani, infatti, è ormai agli sgoccioli e finalmente potremo scoprire il destino di Zuleyha e di tutti gli altri.

I fan, d’altronde, sono sempre più curiosi di scoprire cosa accadrà ai personaggi che nel corso dei vari episodi si sono resi protagonisti di diversi colpi di scena. Quest’ultimi caratterizzati da intrecci sentimentali, scontri inaspettati e piani di vendetta che hanno alimentato e contribuito al successo della soap.

Terra Amara, non doveva finire così, la rivelazione che confonde gli spettatori: clamoroso

Un mix di elementi narrativi che a quanto pare accompagnerà i telespettatori fino all’ultima puntata. A tal proposito non sono passate di certo inosservate le dichiarazioni di una delle attrici più apprezzate della serie. Parliamo di Sibel Tascioglu, diventata nota al pubblico per ricoprire il ruolo di Şermin in Terra Amara.

Proprio la Tascioglu, ospite della puntata di Verissimo andata in onda domenica 12 maggio 2024, ha svelato che: “Purtroppo per Sermin le cose non andranno per niente bene, non avrà una vita facile, proprio per niente. Non voglio svelare cosa accadrà a Sermin alla fine ma…”. Parole, quelle dell’attrice che presta il volto a Sermin, che fanno presagire un futuro non affatto idilliaco per la mamma di Betul.

A proposito degli ultimi episodi di Terra Amara, inoltre, è certo che il personaggio di Fusun sarà presente fino al termine della stagione. A rivelarlo è stata la stessa Yeliz Dogramacilar, ovvero l’attrice che veste i panni appunto di Fusun.

Sibel Tascioglu e Yeliz Dogramacilar, infatti, sono state entrambe intervistate da Silvia Toffanin. In collegamento dalla Turchia, le due attrici hanno quindi svelato qualche piccola chicca sul gran finale che attende i telespettatori di Terra Amara. Ma non solo, hanno anche raccontato qualcosa di loro stesse, svelando di essere amiche nella vita reale. In particolare Sibel Tascioglu ha affermato: “Non ci conoscevamo, il nostro primo incontro è avvenuto durante la prima scena da girare. Abbiamo sentito subito un’affinità reciproca che ci univa e abbiamo immediatamente capito che potevamo diventare buone amiche“.