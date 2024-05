Isola dei Famosi 2024 senza pace: dopo Joe Bastianich, arriva un altro ritiro

Dopo il clamoroso saluto di Joe Bastianich, arriva un nuovo ritiro all’Isola dei Famosi 2024: cosa è successo stavolta nella spiaggia dell’Honduras?

All’inizio della nuova stagione dell’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria, pronta per intraprendere il suo nuovo ruolo da conduttrice, fece fare una promessa ai naufraghi: che questa sarebbe stata l’unica stagione senza ritiri. Nulla da fare, nonostante la risposta affermativa, arrivò un ritiro dietro l’altro, facendo una strage di concorrenti in un solo mese.

Alla fine, come negarlo, vivere nelle calde spiagge dell’Honduras con soli 80 grammi di riso, qualche noce di cocco e poche capacità nella pesca non dev’essere facile per nessuno. Questo è stato il caso di Joe Bastianich che per alcuni problemi fisici ha dovuto alzare bandiera bianca. Poi c’è chi, come Pietro Fanelli, non ha retto la pressione emotiva. Insomma, chi più ne ha più ne metta, ma ad oggi un altro ritiro pare essere alle porte.

Nuovo ritiro all’Isola dei Famosi 2024: l’indiscrezione

Per raggiungere il traguardo della finale, mancano ancora alcune settimane e nel decimato cast, Karina Sapsai, Dario Cassini e Linda Morselli hanno messo piede nell’isola come nuovi concorrenti. Nel frattempo arriva un uccellino pronto a svelare un nuovo possibile scenario. Se tra eliminazioni e abbandoni vari si pensava di averle viste tutte, un’altra sorpresa potrebbe attenderci a breve.

Molti telespettatori sono soliti seguire la diretta nella spiaggia dell’Honduras e potrebbero essere maggiormente informati delle nuove dinamiche. Tuttavia, c’è anche chi di gossip ne mastica giornalmente e ha diversi contatti con persone vicine alla redazione. Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, nei prossimi giorni potrebbe esserci un nuovo ritiro. “Prossimamente pare che ci sarà un altro ritiro all’Isola“, scrive la Marzano, non dando ulteriori indizi in merito.

Non sappiamo se questa affermazione è arrivata dopo una notizia riportata dai piani alti o qualche dinamica potrebbe averla indotta a pensare questo. L’unica cosa certa è che la nota esperta di gossip difficilmente sbaglia e, vista la sua reputazione, non azzarderebbe affermazioni se non abbastanza comprovate.

Ad ogni modo non ci resta che aspettare, visto che le carte in tavola sembrano subire costantemente scossoni. Alla fine Bastianich era considerato uno dei più forti dell’Isola dei Famosi 2024 e un ottimo pretendente alla vittoria. Ad oggi però, uno dei naufraghi che continua a convincere il pubblico grazie al suo carattere diplomatico e alla sua capacità di adattamento è Edoardo Stoppa.

Tuttavia, in merito alla possibile eliminazione, c’è anche da dire che Samuel Peron, nell’ultima puntata, ha dimostrato una certa stanchezza mentale sia per le accuse di Rossana Lodi – sull’affiatamento con Greta – che per la mancanza della sua famiglia. Come negarlo, la sua uscita sarebbe un vero colpo di scena.

Ad ogni modo, non ci resta che aspettare.