Harry, impossibile non notare l’imbarazzo del principe: è stato davvero goffo con Meghan

Il principe Harry, “letto” attraverso il linguaggio del corpo, ha svelato il suo nuovo modo di approcciarsi a Meghan negli eventi pubblici

Il tour di Meghan Markle e del principe Harry in Nigeria ha suscitato non solo l’interesse per le loro attività ufficiali, ma anche per i gesti di affetto e unione che la coppia ha mostrato durante il viaggio. Secondo l’esperta di linguaggio del corpo Judi James, il principe Harry e Meghan hanno sviluppato un nuovo gesto di unione tenendosi per i polsi, segno di una connessione profonda ma interpretato in modo diverso da entrambi.

Mentre Meghan sembra usare questo gesto come un modo affettuoso per guidare Harry, il principe sembra un po’ goffo nel suo tentativo, quasi come se stesse presentando con orgoglio la sua amata moglie al popolo nigeriano. Questo gesto è emerso in due diverse occasioni durante il viaggio, mostrando una nuova dinamica nel loro linguaggio del corpo.

Alla ricerca di spontaneità, lontani dagli schemi rigidi della Corona

L’analisi gestuale dei Sussex rivela una ricerca di flessibilità e spontaneità, lontana dalla rigidità tipica dell’entourage reale. Durante il tour, Meghan ha mantenuto una postura regale e un sorriso gentile, mentre Harry è intervenuto per salutare le persone e presentare sua moglie agli eventi.

“Sia Harry che Meghan hanno svelato un nuovo gesto di unione durante questa visita in Nigeria con questo rituale di presa del polso. Meghan lo ha usato su Harry come una mamma affettuosa che guida suo figlio e qui Harry lo sta usando un po’ goffamente, come se presentasse la sua bellissima moglie al popolo della Nigeria.” Ha dichiarato l’esperta.

Il gesto del polso è solo uno degli elementi del loro linguaggio del corpo che rivela l’affetto e la stima reciproca. Ad esempio, mentre Meghan sembra essere lasciata in piedi durante i rituali di saluto, Harry interviene per guidarla, suggerendo quanto sia preziosa per lui agli occhi del pubblico.

Questo viaggio ha avuto un significato particolare per Meghan, che ha parlato apertamente del suo legame con il paese africano. La duchessa ha espresso gratitudine per l’ospitalità ricevuta e ha sottolineato l’importanza della sua eredità nigeriana, rivelata attraverso test del DNA nel 2022.

Il tour in Nigeria è stato un’opportunità per Meghan e Harry di esplorare la loro connessione con il Commonwealth e di condividere momenti significativi con il popolo nigeriano. Mentre la coppia è ormai tornata in California, il gesto affettuoso e l’entusiasmo dimostrato durante il viaggio hanno lasciato una sensazione di calore e apprezzamento per l’accoglienza ricevuta.