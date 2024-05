Lorella Boccia stravolge il look? Il prima e il dopo conquista tutti

Lorella Boccia ha deciso di stravolgere il suo look e stupire tutti. Il prima e dopo ha conquistato gli utenti social: ecco cosa ha fatto.

La ballerina e conduttrice è tra i volti più seguiti sui social. Una popolarità esplosa grazie ad Amici e poi costruita e mantenuta nel corso degli anni, dove ha saputo mostrare al pubblico la sua professionalità.

Sebbene sia molto giovane, Lorella Boccia ha già alle spalle una carriera importante nel mondo dello spettacolo. Il pubblico l’ha conosciuta in qualità di allieva ad Amici, un’esperienza dove si classificò in settima posizione, non riuscendo ad accedere alla finale. Nonostante ciò, è tornata nel programma in veste di professionista.

Oltre al programma di Maria De Filippi, Lorella si è fatta notare conducendo altre trasmissioni, tra queste i comedy show Colorado su Italia 1 e Made in Sud su Rai Due insieme a Clementino. Anche sui social è sempre molto attiva e attenta nell’aggiornare i fan sulle sue attività lavorative e sulla sua vita privata. È proprio su Instagram che ci ha tenuto a far vedere come ha stravolto il suo look.

Lorella Boccia, nuovo look mostrato sui social

Lorella Boccia ha da sempre un rapporto sincero con il suo pubblico, raccontando sui social gran parte della sua vita e di come passa le giornate. Non mancano di certo i momenti seri, così come quelli più burloni. Proprio di recente, la ballerina ha fatto vedere a tutti il prima e dopo il nuovo look.

In pratica, Lorella ha mostrato ai suoi follower i suoi capelli crespi e stressati. “Decisamente rovinati, ma rimediamo subito”, ha scritto la conduttrice per poi pubblicare una foto con la nuova piega nella quale appare perfettamente in ordine e a suo agio. “Decisamente meglio”, ha scritto nella seconda storia social per poi taggare l’hair stylist.

Riguardo alla vita privata, Lorella è sempre stata molto schiva ai riflettori, sebbene sia da diversi anni uno dei volti televisivi più seguiti. Tuttavia, sappiamo che da moltissimo tempo è legata a Niccolò Presta, il figlio del noto agente di spettacolo, conosciuto quando ha fatto parte del corpo di ballo di Ciao Darwin nel 2016.

Lui all’epoca lavorava dietro le quinte del programma condotto da Paolo Bonolis. Dopo averle fatto una romantica proposta di matrimonio in Kenya, Lorella e Niccolò si sono sposati nel 2019 a Roma, precisamente nella chiesa di Gran Madre di Dio, e sono diventati genitori della piccola Luce Althea il 21 ottobre 2021.