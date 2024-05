Nessuno si farà più i fatti tuoi su Whatsapp, spiarti sarà impossibile: la novità rivoluzionaria

Grande novità in arrivo per gli utenti di WhatsApp. Da oggi infatti, la loro privacy sarà ancora più solida e a prova di spia.

Chi usa WhatsApp sa bene come le varie conversazioni custodite all’interno dell’app siano spesso al centro della curiosità altrui. Così, basta dimenticare il telefono da qualche parte per far sì che i più intraprendenti si spingano ad aprire l’app di messaggistica al fine di spiarne i contenuti.

Ebbene, da oggi questo problema potrebbe non esistere più. È stata infatti introdotta una novità molto semplice ma che rende più difficile la vita di eventuali spie, garantendo la privacy di chi è solito scambiarsi messaggi di ogni tipo su WhatsApp. Ecco qual è la novità e come funziona.

WhatsApp aumenta la privacy dei suoi utenti: da oggi sarà impossibile da spiare

Buone notizie per chi ha da sempre a cuore la propria privacy e desidera poter conservare le conversazioni su WhatsApp senza il rischio che queste vengano viste da altri. La nota app di messaggistica, spesso considerata poco sicura rispetto alle altre in circolazione, ha infatti introdotto una nuova funzione, inizialmente disponibile solo per i beta tester, e che consente una maggiore protezione dell’app stessa.

Stiamo parlando del passkey che per chi non lo sapesse consiste in una password aggiuntiva che viene poi archiviata automaticamente su iCloud e che consente, quindi, di avere un’ulteriore protezione che va oltre il solito e sempre utile codice a sei cifre. L’aggiornamento che comprende questa nuova possibilità è già presente sul sito dell’App Store e sarà presto disponibile anche per tutti gli altri sistemi operativi, offrendo così le stesse possibilità a tutti.

Si tratta, insomma, di una vera e propria innovazione che consentirà di godere al meglio della propria app di messaggistica preferita. E tutto mantenendola ben protetta da occhi indiscreti. Aspetto che negli ultimi tempi sembra essere diventato sempre più importante e al punto da portare lo stesso staff di WhatsApp ad agire in tal senso.

Ovviamente, gli aggiornamenti non finiscono qui e presto sarà possibile usufruire anche di altri vantaggi come il supporto audio alla condivisione dello schermo per le videochiamate e le icone rinnovate con illustrazioni tutte nuove. Si tratta, come sempre, di novità che potrebbero essere distribuite nel tempo e arrivare quindi in momenti diversi ai vari utenti. Ciò che conta, però, è la certezza del loro rilascio e della possibilità di goderne quanto prima.