Alessia Marcuzzi capelli rossi e lentiggini, look trasformato: è irriconoscibile

Alessia Marcuzzi ha deciso di stravolgere il suo look, la trasformazione è davvero pazzesca e la conduttrice ha lasciato tutti senza parole.

Alessia Marcuzzi ha cambiato look, la conduttrice si è divertita a mostrare la grande trasformazione ai suoi follower lasciando tutti senza parole. Nessuno si sarebbe mai immaginato, infatti, di vederla con i capelli rossi e tantissime lentiggini.

Ma la show girl ha deciso di abbandonare il suo biondo, tinta cui siamo tutti abituati, per sceglierne una insolita ma che a quanto pare le dona davvero tanto. Le foto hanno spiazzato tutti.

Alessia Marcuzzi con i capelli rossi, le immagini della trasformazione

Alessia Marcuzzi ha probabilmente voluto fare una prova per capire come starebbe con i capelli rossi, una tinta piuttosto unica e sicuramente insolita per lei.

Come si vede dall’immagine – che ha condiviso in una delle sue storie Instagram – Alessia si è divertita a giocare con qualche filtro del suo telefono, che ha trasformato drasticamente il suo look. E così da bionda è diventata rossa e con tantissime lentiggini. Sebbene si tratti di un cambiamento fittizio, pare che questo nuovo look le doni davvero tanto.

E chissà che la Marcuzzi in futuro non decida di cambiare davvero colore dei capelli, lasciando il biondo per passare al rosso. Per il momento si è trattato solo di un gioco, ma non è detto che non accada. La Marcuzzi è reduce dall’esperienza dei David di Donatello, dove l’abbiamo vista con abiti super eleganti al fianco di Carlo Conti per presentare la kermesse cinematografica.

Sembrerebbe che la show girl stia vivendo un momento molto sereno, la sua azienda di creme per il viso ha compiuto quattro anni e ha un grande successo, il lavoro continua a regalarle soddisfazioni, anche se non sappiamo cosa le riserva il futuro per settembre e si mostra sui social sempre molto sorridente. Non si sa se nella sua vita ci sia l’amore o se sia single. L’ultimo gossip che l’ha riguardata era sulla presunta relazione passata avuta con Stefano De Martino.

Gossip cui lei praticamente non ha mai risposto. Sia lei che De Martino hanno scelto la via del silenzio mentre i tabloid erano inondati di presunti dettagli su un loro flirt. Intanto si vocifera che potremmo vederla sul palco del Festival di Sanremo nel 2025, magari proprio al fianco di Conti, c’è chi dice che la conduzione dei David di Donatello sia stata un banco di prova, staremo a vedere.