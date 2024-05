Perla Vatiero, altro che ricci: con il nuovo look è irriconoscibile, eccola dopo il GF

Ecco com’è diventata Perla Vatiero dopo la vittoria del Grande Fratello: ora sembra proprio un’altra donna.

La vincitrice del reality show condotto da Alfonso Signorini ha deciso di stravolgere il proprio look: dimenticatevi della ragazza che eravate abituati a vedere tra le mura del loft di Cinecittà, e prima ancora, nel villaggio di Temptation Island 2023.

Perla Vatiero ha detto addio alla sua folta e lunga chioma riccia. Così pettinata, e con un acconciatura completamente diversa da quella del passato è quasi irriconoscibile. Scopriamo insieme lo strepitoso cambio di hairstyle che ha lasciato a bocca aperta l’ampia schiera di fan della ex gieffina.

Perla Vatiero, lo strepitoso cambio di look della ex gieffina

Il nome di Perla Vatiero di certo non vi suonerà nuovo, soprattutto se siete tra coloro che seguono i programmi del palinsesto di Mediaset. La giovane ragazza appassionata di moda, originaria della provincia di Salerno, in Campania, infatti è entrata nella casa del Grande Fratello dopo essersi fatta conoscere già dal pubblico di Canale 5, attraverso l’esperienza di Temptation Island 2023. Lo scorso anno la concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini infatti, aveva intrapreso quello che il conduttore Filippo Bisciglia ama definire “il viaggio nei sentimenti” per mettere alla prova il suo rapporto con il fidanzato dell’epoca Mirko Brunetti.

Dopo aver fatto i conti con una serie di incomprensioni e con l’evidente incompatibilità di coppia Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono detti addio, lasciando il villaggio separati, e con altri partner. Dopo c’è stata l’esperienza di Cinecittà, che ha reso Perla Vatiero ancora più popolare. Oggi, complice la sua spontaneità, la giovane età, Perla è un personaggio amato, genuino e fresco che ha conquistato sia il pubblico maschile che quello femminile, grazie al suo carattere, alla sua storia d’amore e di vita, la sua naturale femminilità e alla sua indiscutibile bellezza.

Tutti sono stati da sempre abituati a vedere Perla Vatiero con il suo look acqua e sapone, fatto da una cascata di capelli ricci, castani lunghi e folti. Dopo l’avventura di Canale 5 però la vincitrice del Grande Fratello 2023 2024 ha deciso improvvisamente di voltare pagina, e di dare un aspetto nuovo al suo look. Il cambiamento è cominciato dall’hairstyle. Perla Vatiero infatti, nelle scorse ore è apparsa sui suoi canali social ufficiali con dei lunghissimi capelli lisci pettinati a specchio, lucenti e, a dir poco, stupendi. Non c’è che dire: era bella riccia e lo è anche da liscia.