Fedez, il “gesto estremo” dopo l’addio a Chiara: non l’aveva mai fatto prima

Fedez ha lanciato la sua nuova mossa sulla scacchiera delle illazioni e dei pettegolezzi intorno alla sua vita privata dopo la rottura con Chiara Ferragni.

La vita di Fedez continua ad avere le sembianze di un romanzo rosa, pieno di colpi di scena e rivelazioni intriganti. Dopo l’annuncio della fine della sua storia con Chiara Ferragni, il rapper non smette di far parlare di sé, questa volta, mostrando un nuovo gioiello che ha scatenato non poche speculazioni.

Si tratta di un anello, commissionato al rinomato designer dei vip Alessandro Bernini e che porta il nome suggestivo di “Two-Sided Soul Ring”. Un gioiello dall’anima a due facce che sembra voler simboleggiare i due aspetti della personalità di Fedez: uno più intimo e l’altro più pubblico. Questo gioiello su misura, realizzato in oro rosa e oro bianco 18 carati, è stato presentato dal designer stesso su Instagram, evidenziando così l’attenzione e il lavoro dedicati al cantante.

L’anello del divorzio e della rinascita?

Non è un segreto che Fedez abbia una grande passione per i gioielli di lusso e le creazioni personalizzate. Tra i suoi accessori più preziosi spiccano diversi orologi di altissimo livello, tra cui un esclusivo Richard Mille dal valore di oltre 500 mila euro. Ma non è solo per gli orologi che Fedez ha un debole; anche gli anelli giocano un ruolo importante nel suo look. Durante un recente viaggio a Miami, ha fatto acquisti presso lo store di Chrome Heart, un brand di alto livello amato da celebrità come Karl Lagerfeld, dimostrando così il suo gusto esclusivo e raffinato.

“Anello dell’anima bilaterale” per @fedez. Solo uno fatto al mondo. Disegnato da Bernini. Pietra centrale taglio ovale naturale fantasia colore ambra Diamante. Gli spuntoni sono diamanti naturali incolore taglio marquise G color VS chiarezza e chiaro oro rosa 18kt. Ali in colore G naturale VS diamanti chiarezza taglio rotondo set su oro bianco 18Kt.” – si legge nel post condiviso su Instagram dallo stesso creatore Alessandro Bernini.

Tuttavia, quello che ha attirato l’attenzione dei media è il possibile significato dietro l’acquisto di questo nuovo anello da parte di Fedez. Fresco di rottura con Chiara Ferragni, il rapper potrebbe aver scelto questo gioiello come simbolo dei suoi nuovi inizi e della sua trasformazione personale. Un parallelo è stato tracciato con Emily Ratajkowski che ha recentemente mostrato su Instagram due nuovi anelli ricavati dal brillante di fidanzamento ricevuto dall’ex marito Sebastian Bear-McClard, come segno di rinascita dopo il divorzio.

Così, l’anello di Fedez potrebbe essere interpretato come un segno di liberazione e rinascita, una dichiarazione audace della sua volontà di affrontare il futuro con determinazione e fiducia. Con la sua vita privata costantemente sotto i riflettori, ogni dettaglio diventa motivo di speculazione e analisi da parte dei fan e dei media, alimentando il costante interesse per la sua storia e la sua evoluzione personale.