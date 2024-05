Chiara Ferragni e Fedez, “botta e risposta” sui social: il dettaglio non sfugge

I dettagli sulla separazione tra Chiara Ferragni e Fedez si sprecano, e sembra che la coppia – nonostante la notorietà – non nasconda l’ampio disagio.

Proprio come tutti i coniugi che si separano, è inevitabile che anche i ferragnez vivano momenti di tensione, ma la loro popolarità li pone maggiormente al centro dell’attenzione e ogni loro gesto è scandagliato attentamente.

Di recente le apparizioni pubbliche, le interviste e anche i post sui social divulgati dalla ex coppia sono oggetto di ampie speculazioni e rumors, e oggi arriva una nuova indiscrezione.

Chiara Ferragni e Fedez, ecco cosa hanno pubblicato sui social e cosa significa

Da quando la coppia più seguita e amata d’Italia si è ufficialmente separata sono state molte le teorie sulle vere motivazioni e anche su come andranno le cose tra Chiara e il rapper, visto che di mezzo ci sono anche due bambini piccoli, Leone e Vittoria.

Proprio per tutelare la loro privacy, Fedez ha “costretto” la ex moglie a non mostrarli più in foto sui social, e molti affermano che in merito a questo si è scatenata una lite furibonda tra i due.

Molti avranno notato, infatti, che in prossimità del terzo compleanno della piccola Vittoria sia la Ferragni che Fedez hanno postato foto con la bimba rivolta di spalle. La festa di compleanno si era tenuta in un locale di City Life, vicino alla casa di Chiara – che prima era della coppia – e dopo la sfilata davanti ai reporter le foto postate su Instagram hanno mostrato la bambina rigorosamente col volto coperto.

Sembra però che ci siano altri dettagli che stanno facendo infuriare Chiara Ferragni, soprattutto perché sembra che il rapper abbia ritrovato entusiasmo e anche compagnie femminili. Molti ricorderanno infatti che l’influencer aveva dichiarato che la separazione non era stata voluta da lei, quindi è presumibile che Chiara sia ancora legata in qualche modo a Fedez, mentre lui ha probabilmente voltato pagina in maniera definitiva.

Fatto sta che il rapper sta conducendo una vita piuttosto “sregolata”, un po’ come accade anche alle persone normali quando si ritrovano single dopo tanto tempo. E proprio sui social Fedez si mostra molto disponibile a una nuova vita. Di recente, ha postato alcune foto del passato, in cui – visibilmente più giovane – compare una constatazione del rapper: “ero oggettivamente un sex simbol”.

Contemporaneamente, però, è arrivata la “replica” di Chiara Ferragni, che ha postato anche lei una foto del 2013, scrivendo “i was so cool”, proprio come a ricordare (a Fedez) com’erano un tempo, belli, giovani e felici.