Dove vive Roberta Di Padua? Il dettaglio (mozzafiato) della sua casa, fan in tilt

Il dettaglio che non sfugge ai fan della casa di Roberta Di Padua: è proprio lei a mostrarlo su Instagram. Ecco di cosa si tratta.

Roberta Di Padua è un ex dama del parterre femminile di Uomini e Donne. Arrivata anche lei nel dating show per trovare l’amore da diversi mesi è uscita insieme ad Alessandro Vicinanza. Con lui ha iniziato una relazione dopo che il cavaliere aveva fatto ritorno nel programma. I due si erano già visti in passato, infatti, ma lui aveva preferito un’altra donna a lei.

Stiamo parlando di Ida Platano. Alessandro Vicinanza ha preferito la dama bresciana ed i due hanno vissuto per un paio di mesi un fidanzamento. Tuttavia tra loro non è funzionata e hanno così fatto ritorno nel programma. Vicinanza ha frequentato di nuovo Roberta che questa volta ha avuto la meglio ed oggi sono molto vicini, spesso si mostrano anche insieme. Anche nella casa di Roberta, ma ecco tutti i dettagli.

Roberta mostra un dettaglio di casa sua: è proprio lei al muro

Qualche settimana fa Roberta e Alessandro si sono mostrati insieme e hanno risposto alle tante voci che parlavano di rottura. Era infatti arrivata un’indiscrezione secondo cui i due erano lontani e quindi la loro storia era al capolinea. Si era anche parlato di messaggi tra Alessandro ed Ida, ma invece i due sono sempre più vicini.

Si sono fatti vedere in un momento molto intimo che è sembrato molto positivo e sereno per i due. Alessandro e Roberta erano a letto insieme e stavano vivendo i loro momenti da fidanzati: un momento di relax che hanno voluto condividere con chi li segue ormai da molto tempo. Nei scorsi giorni Roberta si è mostrata però questa volta da sola, e la frase non è casuale.

Roberta è rimasta a Cassino, ma la distanza con Alessandro è pochissima. L’ex dama di Uomini e Donne ha continuato a vivere nella sua casa, ma è riservata e non ha mai mostrato apertamente come è composta. Tuttavia ai più attenti non sarà sfuggito un dettaglio davvero particolare. In una foto, quella qui sopra, Roberta ha deciso di appendere al muro di casa un quadro che la raffigura.

Nella foto sono inquadrate solamente le gambe e le mani della Di Padua che sono poggiate a quello che potrebbe essere il suo divano. Siamo quindi in soggiorno e qui troviamo un quadro con una sua foto: la foto non è molto chiara, ma è lei. Ad accompagnare la foto anche una frase: “Quando una donna ti piace ascolta quello che dice con gli occhi..“