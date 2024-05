Mario Cusitore dimentica Ida con l’ex rivale della Platano? Indiscrezione bomba dopo Uomini e Donne

La segnalazione bomba su Mario Cusitore avvistato con un’ex rivale di Ida Platano. L’ex corteggiatore dimentica subito la tronista.

È terminata l’edizione di Uomini e Donne per Mario Cusitore. Andranno in onda questa settimana le ultime puntate e l’ultima registrazione andrà in onda venerdì 24 maggio. Ma per l’ex corteggiatore di Ida Platano il percorso al dating show è terminato prima, dopo la segnalazione arrivata proprio su di lui.

Infatti nelle ultime registrazioni in cui è stato presente Mario Cusitore ha dovuto far i conti con una segnalazione arrivata su di lui. Ida aveva deciso di credergli, ma poi è arrivata la conferma e così la tronista ha deciso di eliminare il corteggiatore e concludere il suo percorso senza fare una scelta. Ora però Mario Cusitore è stata avvistato proprio con una rivale di Ida Platano.

Mario Cusitore con la rivale storica di Ida Platano: è un’ex dama di Uomini e Donne

Come abbiamo appena detto Mario Cusitore è stato visto con un’altra donna, ma si tratta di un’ex dama del parterre del trono over di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore non è fidanzato, ed è libero di frequentare chi vuole, ma la segnalazione arriva perché beccato con un’altra donna nota al programma di Uomini e Donne.

Mario Cusitore è stato beccato con una rivale storica di Ida Platano che si è fidanzata da qualche mese proprio con il suo ex. Dopo la rottura Alessandro Vicinanza è tornato a Uomini e Donne e anche l’uomo che ha iniziato prima una frequentazione e poi una relazione con Roberta Di Padua. Mario è stato beccato proprio con lei.

A mandare la segnalazione una follower di Deianira Marzano che le manda un messaggio per segnalarle quanto ha visto. La ragazza confessa che segue sempre l’esperta di gossip e dichiara di essere di Cassino, stessa città della Di Padua. Lei era in macchina quando ha visto sia Mario che Roberta nello stesso posto poiché entrambi invitati all’evento.

La ragazza non è riuscita però a scattare una foto per provare la veridicità dei fatti poiché era in macchina quando ha notato i due ex protagonisti di Uomini e Donne. Ha però notato come erano vestiti, lui di nero e lei di jeans. Pare che Mario Cusitore sia spesso a Cassino, ma la relazione tra Alessandro e Roberta procede, quindi sarà solo una coincidenza?