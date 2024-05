Ginevra Lamborghini, che trasformazione dopo il GF Vip: il look total white manda in delirio il web

Il nuovo look di Ginevra Lamborghini ha lasciato tutti senza parole. Ecco la foto del suo abito total white che fa impazzire i fan.

Molti conoscono Ginevra Lamborghini, la sorella maggiore di Elettra Lamborghini. Nata a Bologna il 25 settembre del 1992 è stata in grado di farsi conoscere sia in qualità di cantante che di influencer. Figlia di Tonino Lamborghini e Louisa Peterlongo è stata in grado di ottenere la fama nel momento in cui ha partecipato al Grande Fratello vip.

Ginevra Lamborghini cresce insieme a tre sorelle, Lucrezia, Flaminia ed Elettra. Sappiamo inoltre che quando quest’ultima è convolata a nozze, non era presente. Nonostante sia passato molto tempo, ancora oggi non si conoscono i motivi di tale assenza. Ginevra Lamborghini ha frequentato la scuola superiore e, dopo essersi diplomata, sceglie di iscriversi all’Università cattolica della città di Milano andando a seguire un corso di scienze politiche e relazioni interne. Dopo un po’ di tempo capisce che non è il percorso adatto a lei e quindi fa le valigie per trasferirsi a Bologna scegliendo di iscriversi all’università, così da seguire il percorso di cultura e tecnico del fashion.

Cambio di look per Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini è stata in grado di ottenere la fama soprattutto grazie ai social anche se una delle sue passioni più grandi è la musica.

Nel 2020 su Spotify pubblica il suo primo singolo, Scorzese mentre due anni dopo delizia tutti con il suo secondo lavoro. Nello stesso tempo continua a lavorare nell’azienda di famiglia di cui gestisce il settore della comunicazione del brand.

Ginevra Lamborghini sarebbe dovuta entrare nella quinta edizione del Grande Fratello vip. Infatti Alfonso Signorini aveva annunciato il suo ingresso in casa durante la puntata dell’11 dicembre. Un evento che però non si è mai verificato in quanto sembra che all’ultimo momento la ragazza aveva fatto delle pretese che i produttori del reality hanno scelto di non accettare.

Durante l’edizione del Grande Fratello vip 7 riesce a mettere piede nella casa più spiata d’Italia. Qui instaura un buon rapporto con Antonino Spinalbese mentre non mancano molte liti con Sofia Gioele di Donà.

Nelle ultime ore Ginevra Lamborghini ha condiviso su Instagram uno scatto inedito, una foto in cui indossa un abito Total White e in cui non manca una didascalia “Aspettando il 18 giugno su Rai 2″. Sembra infatti che tra non molto l’influencer possa finalmente far vedere di che pasta è fatta con un progetto in cui metterà tutta se stessa.