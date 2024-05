Isola dei famosi, smacco dall’ex gieffina: clamoroso rifiuto

Un’ex gieffina sembra essere tutt’altro che propensa a prendere parte a “L’Isola dei Famosi”, addirittura in passato avrebbe rifiutato categoricamente.

Partecipare a un reality può essere un’occasione da cogliere al volo se si è ancora agli inizi e si sogna di avere una carriera più stabile nel mondo dello spettacolo. Farsi conoscere meglio in questo modo può essere infatti una strategia utile che può consentire anche agli addetti ai lavori di prendere in considerazione l’idea. Gli esempi di questo tipo non mancano, basti pensare a uno dei più recenti, il caso di Samira Lui, passata dal “Grande Fratello” a valletta a “La ruota della Fortuna”.

Non sono però pochi anche i casi di “Vip” che hanno vissuto un grande successo, ma che sono poi finiti nell’oblio o quasi, per questo farsi notare può portarli a fare capire a tutti come non siano del tutto spariti da questo mondo. Allo stesso tempo però si deve pensare a chi lo fa per motivi economici, al punto tale da fare sacrifici importanti come quelli richiesti ai naufraghi de “L’Isola dei Famosi”.

Isola dei Famosi? No, grazie: il pensiero di un’ex gieffina

Tra i vari reality che possono essere proposti a personaggi noti o presunti tali c’è “L’Isola dei Famosi”, che comporta la necessità di sottostare a ristrettezze non da poco. Dormire per terra, spesso con la vicinanza dei mosquitos e sopportare il caldo presente in Honduras non è certamente l’ideale. A questo si aggiunge poi la necessità di dover resistere alla fame, visto che al di là del poco riso e del pesce pescato si ha modo di mangiare poco altro, se non il cibo che viene vinto con le prove ricompensa.

Certamente il cachet che si ottiene può essere un incentivo utile ad accettare, ma a volte si preferisce evitare pensando di dover faticare ad andare avanti a lungo con queste ristrettezze. Ed è quello che ha fatto un’ex “gieffina”, che non ha esitato a rispondere alle domande di alcuni suoi follower su Instagram. Uno di loro le ha chiesto se sarebbe disposta a trasformarsi in naufraga, ma per rispondere e motivare la sua scelta lei ha mostrato quanto stava acquistando al supermercato, segno evidente di come le rinunce non facciano certamente per lei, anzi.

Il riferimento è a Elisabetta Gregoraci, che ha scritto: “Mi è stata proposta in passato, ma poi come si fa a rinunciare a tutte le mie golosità?”. Per la prima volta quindi scopriamo come questa possibilità sia stata effettivamente concreta nell’ultimo periodo, ma sia stata proprio lei a voler rinunciare.

Del resto, lei non rientra certamente tra i “Vip” disposti a sopportare le ristrettezze non avendo problemi economici di alcun tipo (spesso è stata accusata di avere sposato Flavio Briatore per soldi). Insomma, difficilmente salvo cambi di opinione la vedremo partire, non resta che attendere per conoscere il suo prossimo impegno televisivo.