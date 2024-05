Maria De Filippi, standing ovation per il finale di Uomini e Donne: così asfalta e smaschera Mario Verona. In studio scatta l’applauso spontaneo.

Durante la trasmissione di Uomini e Donne ci sono spesso dei momenti molto accesi, alternati ad altri molto emozionanti. In questo caso abbiamo assistito ad una situazione di confronto molto intensa, tra Mario Verona e una donna del parterre femminile.

La registrazione è culminata in un momento focale, che ha visto Maria De Filippi come protagonista assoluta. Con maestria e furbizia, la conduttrice ha svelato il vero volto di Mario Verona in centro studio. Ha ricevuto la completa approvazione da parte del pubblico. Vediamo cosa è successo.

Maria De Filippi, standing ovation per il finale di Uomini e Donne: smascherato Mario Verona

Mario Verona e Milena sono tra i protagonisti del trono over di “Uomini e Donne”. I due si frequentano da diversi mesi e Milena non nasconde di provare sentimenti profondi per Mario. Infatti lei ha dichiarato di volere l’esclusiva. Tuttavia, Mario, pur essendo molto interessato a Milena, ha ribadito più volte di non essere innamorato e di voler conoscere altre persone.

Durante la puntata, Mario ha spiegato: “Nell’ultima puntata è sembrato che io me ne fregassi di lei e che lei stesse male e soffrendo ma non è così. Sono aperto ad altre conoscenze ma ci tengo a lei”. Un’affermazione che ha stupito molti, poiché sembrava una giustificazione per non impegnarsi seriamente.

La situazione è diventata ancora più interessante quando Maria De Filippi ha deciso di mettere alla prova Mario Verona. Il cavaliere aveva appena deciso di far scendere due nuove ragazze ma, dopo averle incontrate, ha detto che non sentiva l’impatto necessario per continuare la conoscenza. Maria, con il suo tipico stile incisivo, ha chiesto: “Che hanno loro che non vanno? La solita mancanza del colpo di fulmine? Mi chiedevo se Milena deve stare in attesa del tuo colpo di fulmine”.

A questo punto, Maria ha deciso di fare uno scherzo a Mario. Ha finto di essersi dimenticata di far entrare una terza ragazza, ha chiesto a Mario se voleva conoscerla. Dopo aver ricevuto una risposta affermativa, Maria ha rivelato la verità: non c’era nessuna terza ragazza, era solo un test per vedere la reazione di Mario.

La mossa di Maria ha scatenato un potente applauso e risate da parte dal pubblico. Che ha apprezzato la sua capacità di smascherare le vere intenzioni di Mario. Gianni Sperti, uno degli opinionisti, ha esortato Milena a chiudere immediatamente la conoscenza con Mario. Ha sottolineato quanto fosse chiaro che lui non era realmente interessato a lei.