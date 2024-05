“Tu sei la vita mia”: dedica struggente per l’ex vippona, dopo il dramma grande felicità

Ex vippona del Gf Vip ha ricevuto una dedica struggente da suo marito, dopo il dramma finalmente per lei i sogni si realizzano.

Il Grande Fratello ha regalato ai telespettatori tantissime emozioni, come amori nati nella casa più spiata d’Italia e anche molto divertimento. Il format, che ora non esiste più, è stato creato nel 2016 e ha avuto molto successo, perché in una veste inedita. Il tradizionale Gf, infatti, prevede che siano persone sconosciute (o quasi) a partecipare al reality di Canale 5, il più longevo della televisione.

La scorsa edizione prevedeva una formula mista, ovvero con vip e con personaggi sconosciuti al mondo dello spettacolo. Il programma inizialmente aveva convinto poco i telespettatori, anche per la mancanza dell’elemento del trash, tipico del Grande Fratello Vip e poco presente nella formula “nip”. È proprio dal GF Vip che hanno acquisito parecchia fama personaggi del mondo dello spettacolo in cerca di un rilancio.

Dopo il dramma arriva la dedica commovente all’ex vippona del Gf Vip

I telespettatori si sono molto legati alle storie dei loro vipponi. Tanti di loro sono seguiti sui social nelle loro gioie e anche nei loro drammi. Recentemente il pubblico ha pianto tantissimo per le sorti di una delle ex gieffine più note, a causa di un evento drammatico che l’ha coinvolta. Una delle vippone, infatti, ha passato un momento molto infelice e il suo compagno le è stato molto vicino. La sua vita è completamente stravolta.

Guenda Goria, ex vippona del Grande Fratello e figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, ha avuto una gravidanza extrauterina e ha perso il bambino. L’attrice soffre di endometriosi, una malattia autoimmune terribile che rende difficile la gravidanza e causa rischi per la vita della gestante. Nel 2021 è stata costretta ad abortire, a causa di una forte emorragia.

Il marito Mirko Gancitano l’ha recentemente sposata e le ha fatto una dedica commovente. “Tu sei la mia vita”, ha scritto lui nel suo profilo ritraendo i due in abiti nuziali. I fan si sono commossi nel vedere come il compagno la supporti e sia sempre presente nella sua vita. Per l’attrice è stato un momento drammatico, perché lei ha sempre sognato di avere figli, ma purtroppo la malattia ha reso difficile la sua precedente gravidanza. Il suo primo figlio che aspetta si chiamerà Noah e nascerà verso l’estate.

La nascita del loro primo bebè è un miracolo, dopo il dramma subito a causa della sua malattia, una condizione che rende purtroppo la vita delle donne che ne sono affette un dramma. Ma la storia di Guenda Goria insegna che i sogni possono diventare realtà.