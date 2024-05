Uomini e Donne choc, dopo la scelta scoppia la bomba: ecco perché Daniele ha scelto Gaia

Dopo la scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne è scoppiata la bomba: ecco perché è uscito dal programma con Gaia.

È andata in onda la scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne. Il giovane napoletano era arrivato alla fine del suo percorso nel programma con due corteggiatrici: la 25enne Marika Abbonato e Gaia Gigli (anche lei di 25 anni). Il trono non è stato uno dei più emozionanti dello show e anche la scelta non è stata avvertita dal pubblico come sincera.

Daniele ha deciso di uscire fuori da Uomini e Donne con la bella Gaia Gigli dopo un percorso in cui tutti avevano potuto notare la propensione del napoletano per lei. La stagione del programma si è conclusa con questo lieto fine, le lacrime della ragazza e i petali rossi, ma il pubblico ha scoperto il vero motivo per cui Daniele ha scelto Gaia.

Il vero motivo per cui Daniele avrebbe scelto Gaia a Uomini e Donne

Come di consueto, il tronista, ovvero Daniele Paudice, si è posizionato al centro dello studio e ha chiamato le sue due corteggiatrici, una alla volta. Marika non è stata la sua scelta ma molto diplomaticamente ha augurato il meglio al napoletano. Successivamente ha raggiunto i riflettori Gaia e Daniele le ha comunicato che era la sua scelta.

“Da qui non uscirò con la donna della mia vita perché non conosco ancora la persona che sceglierò, ma uscirò con una persona che vorrei conoscere, quindi mi dispiace sei tu la mia scelta”, con queste parole ha avuto inizio la storia d’amore fra Daniele e Gaia. L’estetista e mamma di Diego, un bambino di quattro anni nato dalla precedente relazione, ha avuto una reazione molto spontanea: è scoppiata in lacrime, anche perché era incredula.

Il pubblico da casa però non ha avvertito come sincera la scelta di Daniele. Una bomba è scoppiata subito dopo la messa in onda della puntata: il napoletano avrebbe scelto Gaia non per amore o perché vuole conoscerla lontano dalle telecamere ma per tutt’altro motivo. Già qualche tempo fa i fan avevano notato dei like sospetti che Daniele aveva messo a foto di Gaia in passato.

Ciò aveva fatto sospettare che i due già si conoscessero. I commenti a caldo della pagina social “investigatoresocialofficial” hanno avvalorato questa tesi: “Si conoscevano già prima. Scelta senza emozioni e verità. Questo succede quando non ci sono controlli. Direi che è andato malissimo il percorso dell’amicone di de Martino, pupillo di Maria”.