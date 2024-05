Fedez, la bordata della mamma a Selvaggia Lucarelli non è passata inosservata: stories al vetriolo

Altro scontro tra Fedez e Selvaggia Lucarelli, questa volta è salita sul ring anche mamma Annamaria, sempre pronta a difendere il figlio.

Non c’è pace per Fedez che è finito ancora una volta al centro delle polemiche, nessuna resa da parte della giornalista Selvaggia Lucarelli che è tornata ad attaccare il cantante suscitando, questa volta, le ire anche da parte dei suoi famigliari. In particolare di mamma Annamaria, anche lei attivissima sui social, che proprio non è riuscita a trattenersi dopo l’ultima stoccata.

Il rapper non sta vivendo il suo miglior momento, un po’ a causa della separazione con Chiara Ferragni e un po’ per i problemi di salute con i quali è costretto a fare i conti. Questo, tuttavia, non è sufficiente per la nota giornalista ormai sua acerrima rivale che durante una delle sue ospitate in tv è tornata a parlare del cantante milanese e del suo recente passato.

Facendo leva su quella che è stata la sua relazione con la più celebre delle influencer. Dichiarazioni al vetriolo da parte della Lucarelli che ha voluto letteralmente stroncare Fedez questa volta mettendolo alla berlina, questo ha spinto la mamma dell’artista ad una tutt’altro che pacata reazione. Ora tra la giornalista e la famiglia di Fedez è guerra aperta.

Fedez contro Selvaggia Lucarelli, la mamma del cantante è una furia

Ai microfoni di Carta Bianca si è tornati a parlare della storia d’amore social più famosa della storia, almeno per quanto riguarda l’Italia, e a commentare la vicenda è stata chiamata proprio la Lucarelli, tra le firme che più di tutte hanno seguito la storia da vicino. Secondo la giornalista, tuttavia, Fedez si sarebbe rivelato particolarmente furbo e subdolo. A quanto pare, infatti, secondo lei ad essere stata abbandonata sarebbe stata la Ferragni e non il contrario.

“La Ferragni ci teneva di più alla coppia” ha tuonato la Lucarelli che ha poi raccontato come Fedez abbia stretto i denti più del dovuto, rimanendo al fianco della sua ex moglie, solo ed esclusivamente per amore dei soldi che i due insieme erano in grado di guadagnare. Questo giocattolo si è rotto e il cantante avrebbe deciso di mollare la presa. A questo punto è intervenuta mamma Annamaria Berrinzaghi che su Instagram ha voluto rispondere per le rime.

Oltre ad aver condiviso tra le sue stories la definizione di invidia, la mamma dell’artista si è anche detta dispiaciuta perché “deve essere brutto gioire delle disgrazie altrui“. Insomma, per Annamaria sarebbero tutte illazioni quelle della Lucarelli anche se lo stesso Fedez, durante l’intervista a Belve, ha ammesso che il caso Pandoro ha influito sulla separazione. Forse proprio perché è lì che sono diminuiti i guadagni? Domandare è lecito.