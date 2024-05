Royal Family, Carlo e William nell’occhio del ciclone: le scuse ai sudditi non bastano

Re Carlo III e il principe William sono i protagonisti di una recente polemica nazionale inglese. Le scuse nei confronti dei sudditi non bastano.

La monarchia inglese sta attraversando un periodo estremamente complesso, caratterizzato da equilibri delicati e polemiche interne. Con il perdurare dell’assenza di Kate Middleton, Carlo, William e Camilla costituiscono gli unici volti della Corona e il canale ufficiale tra Buckingham Palace e il popolo. Considerato l’erede al trono più anziano della storia della monarchia inglese, Carlo III è ora un monarca scisso tra gli ammiratori e i supporter.

Dal momento della sua incoronazione, avvenuta il 6 maggio 2023, re Carlo III ha mostrato alla scena internazionale una monarchia vacillante, estremamente compromessa dagli scandali interni alla famiglia reale. Tra tutte le polemiche, la scissione con i duchi del Sussex Harry e Meghan, rappresenta ancora oggi una delle ferite più dolorose per Buckingham Palace.

Così come i conflitti interni, anche l’opinione pubblica è divisa tra coloro che colpevolizzano negativamente l’atteggiamento dei Windsor e chi, invece, apprezza la decisione intrapresa dai duchi del Sussex di trasferirsi negli Stati Uniti. Inoltre, negli ultimi mesi di assenza dalle scene del monarca, la stampa inglese ha sottolineato la presa di posizione pubblica del principe William nei confronti del padre, desideroso di rafforzare il suo ruolo di erede al trono.

Carlo e William al centro di una polemica politica

In occasione dell’inizio del periodo di campagna elettorale in Inghilterra, re Carlo III e il Principe William hanno deciso di prendersi un periodo di pausa dagli impegni pubblici per non ostacolare il normale svolgimento delle elezioni. Nella dichiarazione ufficiale rilasciata da Buckingham Palace, la famiglia reale afferma di non voler in alcun modo distogliere l’attenzione dei cittadini nei confronti della campagna elettorale, sottolineando la posizione del monarca al di sopra dei partiti politici.

Nonostante la crescente disapprovazione del popolo e il nascere di alcune polemiche tra monarchia e politica, la decisione di re Carlo III rientra nell’ambito di una normale procedura già messa in atto nel corso di precedenti campagne elettorali. Per il monarca, inoltre, il periodo di pausa è necessario per poter osservare le indicazioni dei medici e per potersi sottoporre alla terapia contro il tumore. Il Principe William, invece, sfrutterà il momento di pausa per trascorrere del tempo di qualità con la propria famiglia, al fianco della principessa del Galles.