Massimiliano Ossini, buongiorno mozzafiato per il conduttore Rai: spettacolo irripetibile – Video

Solo qualche ora fa il noto presentatore Massimiliano Ossini ha pubblicato una clip sul proprio profilo Instagram, i fan sono rimasti a bocca aperta.

“Se il buongiorno si vede dal mattino… eccolo qua!”, è con queste parole che Massimiliano Ossini saluta tutti i suoi follower. Si trova in un luogo magnifico e ha voluto condividere tutta la sua meraviglia con i fan. Difficile non emozionarsi di fronte a uno spettacolo simile, difficile anche per lui che ha girato in lungo e in largo alla ricerca di panorami mozzafiato. “Guardate che spettacolo, guardate che meraviglia”, dice nel video pubblicato di recente sul profilo Instagram.

Saranno rimasti letteralmente senza parole i seguaci, la clip ha fatto il pieno di visualizzazioni ed era inevitabile. Con lui c’è anche un amico, Giovanni, corrono insieme prima di partire per la prossima avventura – non ha svelato molto, purtroppo. “Qui con me c’è Giovanni a farmi compagnia, dopo visitiamo la città e poi ci imbarchiamo”, annuncia visibilmente toccato dalla splendida cornice nella quale è immerso.

Massimiliano Ossini parte per Favignana, il video finisce sui social: “Che meraviglia!”

Proprio in queste ore Massimiliano Ossini, conduttore di Linea Bianca e di UnoMattina, è in ‘missione’ alle isole Egadi, in particolare a Favignana. Ed è proprio da lì che sta pubblicando diversi video riguardanti la sua nuova avventura, non è chiaro se sia in Sicilia per motivi di lavoro oppure in vacanza. Ad accompagnarlo c’è Giovanni, un suo amico, che è comparso anche in una delle clip condivise dal presentatore prima dell’imbarco sul traghetto.

Si trovava ancora a Trapani e non ha potuto fare a meno di condividere l’emozione provata di fronte a un paesaggio mozzafiato come quello che la città mette a disposizione. “C’è Giovanni (lui saluta, ndr) che mi fa compagnia, guardate che meraviglia. Siamo sul lungomare di Trapani. Guardate che acqua, che spettacolo!”.

E non solo, perché poi ha aggiunto: “Una sana corsa, dopo ci visitiamo la città e poi saliamo sul traghetto in direzione dell’isola di Favignana. Dal concerto delle montagne a quello del mare”. Estasiati anche i fan che stanno seguendo costantemente le sue gesta attraverso i post pubblicati sui suoi profili social, in particolare sulla pagina Instagram.