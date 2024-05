Tumore della tiroide, i primi sintomi portano in confusione: devi conoscerli assolutamente

La tiroide è una piccola, ma fondamentale, ghiandola. Come ogni nostro organo, può essere colpita dai tumori. A cosa fare attenzione

Il tumore alla tiroide è una patologia che colpisce la ghiandola tiroidea, situata nella parte anteriore del collo. Sebbene sia relativamente raro rispetto ad altri tipi di cancro, il tumore alla tiroide è importante da riconoscere e diagnosticare tempestivamente per migliorare le possibilità di trattamento e guarigione. In questo articolo esploriamo i sintomi principali di questa malattia e l’importanza della diagnosi precoce.

La tiroide è una ghiandola endocrina a forma di farfalla situata nella parte anteriore del collo, sotto il pomo d’Adamo. Nonostante le sue dimensioni ridotte, svolge un ruolo fondamentale nel regolare molte funzioni vitali del corpo. La tiroide produce ormoni tiroidei che influenzano quasi ogni cellula del corpo. Questi ormoni regolano il metabolismo, la crescita e lo sviluppo, e sono cruciali per il mantenimento della temperatura corporea e per il corretto funzionamento del sistema cardiovascolare e nervoso.

Come ogni organo del nostro corpo, anche la tiroide può essere colpita dai tumori. La diagnosi precoce del tumore alla tiroide è cruciale per migliorare le possibilità di trattamento e guarigione. Gli esami diagnostici comuni includono la palpazione del collo, preliminarmente, per rilevare eventuali noduli. Quanto agli esami strumentali, menzioniamo l’ecografia, l’agoaspirato, che preleva delle cellule dal nodulo per l’analisi microscopica e la scintigrafica tiroidea.

I sintomi del tumore alla tiroide

Il tumore alla tiroide può manifestarsi con una varietà di sintomi, che possono variare a seconda del tipo e della fase del tumore. Tuttavia, alcuni segnali sono comuni e dovrebbero indurre a consultare un medico per ulteriori accertamenti. Bisogna fare molta attenzione a non confondere i sintomi del tumore alla tiroide con segnali di poco conto.

Uno dei sintomi più comuni è la presenza di un nodulo o gonfiore nella parte anteriore del collo. Questo nodulo è solitamente indolore e può essere notato durante la rasatura o l’applicazione di trucco. Cambiamenti improvvisi nella voce, come raucedine o voce più bassa, possono indicare la presenza di un tumore che comprime i nervi vocali. Problemi di deglutizione o la sensazione di avere qualcosa bloccato nella gola possono essere sintomi di un tumore che interferisce con l’esofago.

Il tumore può crescere a tal punto da causare difficoltà respiratorie, specialmente quando si è sdraiati. Sebbene meno comune, il dolore persistente al collo o alla gola può essere un segnale di un tumore alla tiroide. Gonfiore dei linfonodi nel collo, che può essere segno di diffusione del tumore.

Il trattamento del tumore alla tiroide dipende, evidentemente, dalla fase del tumore. Può essere effettuata un’asportazione totale o parziale, ma negli ultimi anni si sono sviluppate tecniche come radioterapia e chemioterapia, nonché la terapia ormonale.