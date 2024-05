Un posto al sole, la reunion che fa sognare i fan: c’è il clamoroso ritorno?

Reunion che fa sognare a “Un Posto al Sole”: ecco il clamoroso ritorno che nessuno si aspettava, eppure accade veramente

Di questo personaggio ormai si sono perse le tracce assieme alla sua famiglia. La loro assenza dalla soap nostrana più amata però si fa sentire tantissimo perché hanno fatto la storia di questa telenovela. Entrati nel cuore di tutti grazie alla loro liaison amorosa in certi momenti veramente tormentata, oggi sono due genitori felici di una splendida figlia.

I due sono usciti di scena perché sarebbero andati a vivere fuori Palazzo Palladini ma sono sempre nel cuore di tutti i loro amici e dei fan che non vedono l’ora di poterli di nuovo ammirare in azione nella soap opera. Stiamo parlando della giovane dallo sguardo profondo che in passato ha sofferto molto per il rapporto burrascoso dei suoi genitori.

Il suo animo profondo e sensibile l’ha portata a compiere scelte sbagliate da cui il suo fidanzato Franco Boschi l’ha poi sempre salvata. Ma anche lei con il tempo ha imparato a sostenere il suo compagno di vita e i due sono diventati una coppia simbolo d’amore della soap. Come in molti avranno capito stiamo parlando di Angela Poggi interpretata dall’attrice Claudia Ruffo.

Ritorno sul set che sorprende: identità svelata

La notizia è di quelle “bomba” per gli appassionati di “Un Posto al Sole”: Assente dalle scene ormai da settimane, ritorna sul set proprio colei di cui tutti sentono la mancanza: stiamo parlando della donna che ha fatto innamorare di sé milioni di italiani con il suo sguardo profondo e la sua dolcezza.

Al contempo anche invidiata da tantissime fan per essere riuscita a conquistare il cuore del tenebroso Franco Boschi interpretato dall’attore Peppe Zarbo, la donna ha fatto ritorno sul set di “Un Posto al Sole”. L’occasione è stata resa nota dalla grande amica e collega Ilenia Lazzarin che nella telenovela interpreta il personaggio di Viola Bruni.

Le due da sempre molto legate hanno postato uno scatto di questo evento anche sui social e in un attimo la foto è diventata virale. Sono in molti i fan di UPASS che sperano che questa sia solo un’anticipazione del ritorno di Angela poggi a Palazzo Palladini assieme alla sua famiglia.

Gli ammiratori hanno, infatti, potuto soltanto ammirare la piccola figlia di Angela e Franco tornata in scena per la Pasqua appena trascorsa quando è venuta a trovare i nonni. Pare però sia tanta la voglia dei fan di avere notizie sui suddetti sposi che hanno fatto la storia di “Un Posto al Sole”. Forse in arrivo per loro un ampliamento della famiglia?