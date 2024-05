Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti non si nasconde più: i fan ancora sono increduli

Tutti si aspettavano che sarebbe successo prima o poi e le ultime foto lasciano poco spazio ai dubbi: che gioia per Totti e Noemi.

Periodo di ritorni in scena per Francesco Totti che quest’estate sarà di nuovo grande protagonista in campo. Appuntamento con la Kings League per il Pupone che rappresenterà l’Italia come capitano del team di Blur, il celebre streamer chiamato a comporre la propria squadra in vista dell’atteso appuntamento. Tuttavia, è fuori dal campo che l’ex capitano della Roma potrebbe ricevere la soddisfazione più bella.

Ormai tra lo storico numero dieci giallorosso e la sua nuova fiamma le cose sembrano aver preso una direzione ben precisa. Quella che sembrava solo un’infatuazione passeggera, si sta invece rivelando qualcosa di molto più profondo. Al punto che la coppia, insieme ai figli di entrambi, sono diventati una grande famiglia felice.

Con buona pace da parte di Ilary Blasi che sembra non avere ancora mandato giù la giovane influencer, soprattutto a causa del legame che sta instaurando con le sue figlie femmine. Tuttavia, nelle ultime ore c’è una particolare indiscrezione che ha cominciato a prendere piede: secondo gli esperti la lieta novella sta finalmente per arrivare.

Totti e Noemi, finalmente l’hanno fatto: l’indiscrezione scatena i fan

Sono mesi che si parla di questa possibilità, se ne è parlato praticamente sin da subito, ma prima d’ora le indiscrezioni non si erano mai fatte così insistenti. Stando agli ultimi scatti rubati a Noemi Bocchi, la nuova compagna del Pupone sembrerebbe essere in dolce attesa. Pancino sospetto per l’influencer romana che potrebbe dunque diventare nuovamente mamma.

Noemi ha già conosciuto la gioia di diventare mamma e i suoi due bambini, Tommaso e Sofia, sembrano andare particolarmente d’accordo con Totti e questo è sicuramente un ottimo presupposto per allargare la famiglia. A svelare questa possibilità è stato il settimanale Gente che ha immortalato l’influencer durante la sua quotidianità mentre faceva fatica a nascondere una pancia che sa di maternità.

Al momento sono solo supposizioni e se si tratta davvero di gravidanza solo i diretti interessati potranno confermalo. Totti ha sempre amato la famiglia e secondo fonti vicine all’ex calciatore era da tempo sua volontà diventare padre ancora una volta. Chissà che non potrà essere proprio Noemi a regalare al suo nuovo amore quella che per molti è la gioia più bella in assoluto.