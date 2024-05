Fashion blogger: sai quali sono i più importanti in Italia? Ecco la top five

Non soltanto Chiara Ferragni fa la fashion blogger. In Italia sono tante quelle che hanno seguito la sua strada. Chi sono e da dove vengono.

L’Italia è il Paese della moda, con la sua capitale Milano nota al mondo . Non stupisce che non siano pochi i fashion blogger e chi si interessa del settore. Quella che è riuscita ad affermarsi di più negli ultimi dieci anni è sicuramente Chiara Ferragni, ultimamente finita nell’occhio del ciclone dopo lo scandalo dei pandori della Balocco. L’influencer di Cremona è proprietaria di un brand di moda ed è la fashion blogger più seguita in Italia e tra le più seguite al mondo.

L’influencer ha cominciato ad appassionarsi di moda molto presto e ha aperto il blog “The blonde salad”. Un’intuizione che è stata molto fortunata per la Ferragni e che l’ha portata ad essere una delle donne più popolari in Italia sui social network. Ma ovviamente, come detto precedentemente, non è la sola, perché il nostro Paese è un universo di fashion blogger, affermati ed emergenti.

Fashion blogger: quanti e quali sono in Italia

Non è dunque soltanto Chiara Ferragni ad essere salita nell’Olimpo delle fashion blogger più amate del Paese. In Italia la moda è uno dei settori più redditizi e non stupisce se la professione di molte influencer è legata al settore. Sono tanti i nomi delle donne che si sono imposte in un mondo che, stupirà, è prevalentemente maschile, in quanto la maggior parte degli stilisti sono uomini. E ci sono riuscite. In questo articolo vi sveliamo alcuni nomi importanti.

Ovviamente oltre a Chiara Ferragni merita una menzione la sorella Valentina. Proprietaria di un brand di bigiotteria, è la secondogenita di casa Ferragni. Anche lei ha deciso di seguire le orme della sorella, affermandosi nel campo della moda e diventando una delle reginette di stile. Un altro nome noto è quello di Chiara Biasi. L’influencer ama la moda e pubblicizza molti brand, di cui uno è di sua proprietà: Matinèe.

Da Napoli arriva Chiara Nasti, che si è imposta in un mondo che un tempo era dominato solo fashion blogger prevalentemente milanesi. Con la sorella Angela, anche lei influencer modaiola, ha fondato un brand: Plume Ethérée. Un altro nome che si sta imponendo tantissimo in Italia è quello di Martina Strazzer. Ha solo 24 anni ed è proprietaria di un’azienda di gioielli, Amabile Jewels, che fattura ormai milioni di euro.

L’influencer modenese è seguita da quasi un milione di follower che stanno crescendo tantissimo negli ultimi anni. Merita menzione anche Veronica Ferraro, milanese che ha fondato il blog ”The fashion fruit”, conquistando subito il pubblico e i brand. Seguita da oltre un milione di persone, oggi è una delle influencer più ricche.