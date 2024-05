Anticipazioni Uomini e Donne, Maria De Filippi ha deciso: chi resta e chi va via

Uomini e Donne, chi ci sarà nella prossima edizione? Le anticipazioni per la nuova edizione del dating show cominciano a catturare l’attenzione.

Un’altra edizione di Uomini e Donne è ormai pronta a concludersi, con tante coppie che si sono formate (e poi magari subito lasciate) e tanti altri protagonisti rimasti invece ancora single. Sotto i riflettori, senza dubbio, la mancata scelta di Ida Platano, scelta a sorpresa come tronista lo scorso novembre ma che, alla fine, ha concluso il suo percorso senza trovare l’amore.

La storica ex-dama del programma sembrava ormai a un passo dalla scelta, ma l’ennesima segnalazione arrivata su Mario e l’addio di Pierpaolo hanno fatto precipitare il trono di Ida; il suo addio è arrivato tra le lacrime, anche se non si esclude un ritorno a settembre nel consueto posto nel parterre.

In vista dell’estate, molti spettatori cominciano già a pensare al futuro: chi sarà confermato e chi invece non sarà più protagonista nello studio di Canale 5? I rumors a riguardo cominciano a farsi sempre più insistenti, in attesa delle conferme ufficiali date dalle prime registrazioni.

Uomini e Donne, le anticipazioni per la prossima edizione: chi saluta e chi resta al dating show

Se per i vari protagonisti del parterre sembra esserci più incertezza, pare non ci siano dubbi sulla riconferma di Gianni Sperti e Tina Cipollari come opinionisti; i due sono delle vere e proprie colonne portanti del dating show e Maria De Filippi non sembra volerne fare a meno anche il prossimo anno.

“Saremo convocati a settembre, Maria?” è stato il commento scherzoso di Tina, con la De Filippi che l’ha provocata e l’opinionista che ha continuato a scherzare sui suoi prossimi impegni, parlando (con una battuta) di una possibile collaborazione con la CNN. I tronisti, come al solito, verranno annunciati a ridosso dell’inizio della nuova edizione, mentre non è ancora chiaro chi si siederà nei due parterre il prossimo anno, anche data la possibilità che volti ben conosciuti dal pubblico trovino l’amore nel corso dei mesi estivi.

Salvo colpi di scena, comunque, a settembre dovrebbero ritornare in studio Gemma Galgani, Cristina Tenuta e Barbara De Santi, un vero e proprio tris d’assi per il dating show di Canale 5; quanto ai volti maschili, invece, non dovrebbero mancare Marcello Messina e Diego Tavani. Come ogni anno, comunque, non si escludono anche ritorni a sorpresa: è possibile che, da settembre o nei mesi successivi, ritornino nei due parterre vecchie conoscenze del programma.