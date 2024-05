Il Principe Harry è sconvolto, il gesto che non sa perdonare

Un altro boccone amaro da mandare giù per il principe Harry: ecco l’ultimo “affronto” al secondogenito di Carlo e Diana.

L’impegno di una vita del principe Harry è giunto a conclusione con il Mountbatten Festival of Music. Un momento particolarmente difficile: avrebbe indossato per l’ultima volta l’uniforme da Capitano Generale dei Royal Marines. Durante una conversazione riservata, Harry ha detto al maggiore generale Matthew Holmes: ‘Sono devastato al pensiero di dovermi dimettere’“.

Così raccontavano nel 2020 i biografi reali Omid Scobie e Carolyn Durand, nel corso di un lungo retroscena sulla reazione di Meghan e Harry alla perdita dei titoli militari onorari del duca. Ma nei giorni scorsi per Harry è arrivata una batosta assai più dolorosa.

Il principe Harry sarebbe rimasto “sconvolto ma non sorpreso” dopo una recente clamorosa decisione assunta da suo padre, Re Carlo, con il quale i rapporti sono ormai da tempo irrimediabilmente compromessi. Se qualcuno sperava in una ricucitura del legame tra i due (e tra Harry e Meghan e il resto della royal family), ora può definitivamente rassegnarsi: il Rosso di Casa Windsor non pare disposto a perdonare l’ennesimo smacco a suo danno (e a favore del fratello William).

La nuova “doccia fredda” per Harry

Per decisione di Re Carlo, Harry ha perso il titolo di colonnello in capo del suo vecchio reggimento, titolo che è passato ufficialmente a William. All’inizio di questo mese, il sovrano ha consegnato un berretto blu e le responsabilità di colonnello in capo dell’Army Air Corps a suo figlio maggiore, il principe di Galles. Per molti anni, il principe Harry è stato ampiamente indicato come futuro colonnello in capo. Tuttavia, la sua decisione di rinunciare ai doveri reali con Meghan Markle, assunta nel 2020, comporta l’impossibilità di mantenere cariche militari ufficiali.

Un esperto di “faccende reali”, Gareth Russell, ha parlato in esclusiva con GB News dei sentimenti di Harry dopo questo innegabile “smacco”. “La moglie del duca di Sussex ha ovviamente indicato in conversazioni private che l’esercito è importante per lui, e che la perdita degli incarichi militari era qualcosa che lo aveva profondamente addolorato. Detto questo, è difficile immaginare come qualcuno possa aver potuto pensare che il comando del reggimento non sarebbe andato all’attuale principe di Galles. Quindi, Harry sarà pure rimasto sconvolto, ma non certo sorpreso…”. Della serie: chi la fa, l’aspetti.