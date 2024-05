Ex Uomini e Donne beccato con la dama più bella: dopo l’addio al programma, pizzicati così

Uomini e Donne, ex protagonista del trono classico scovato con una dama: dopo l’addio al daytime di Maria de Filippi sono stati beccati così.

La stagione appena conclusasi di Uomini e Donne è stata caratterizzata dalle vicende sentimentali dei diversi protagonisti del trono over. L’interesse del pubblico nei confronti di cavalieri e dame è in continua crescita e spesso il trono classico è messo in ombra dai colpi di scena che le relazioni degli anta rivelano. Diversi quelli che sono riusciti a monopolizzare l’attenzione dei media e ad ottenere una certa popolarità.

Tra questi sicuramente Ida Platano che ha conquistato il trono e che è stata la prima over a sedere sull’ambita sedia rossa. Anche se il suo percorso non è andato come previsto, ha appassionato il pubblico e non è escluso che da settembre la dama bresciana possa tornare a sedere nel parterre femminile. Ci sono state poi diverse frequentazioni, alcune hanno avuto una maggiore eco mediatica di altre e hanno dato vita a diverse polemiche social.

Un rumors di queste ore rivela che un ex protagonista del trono classico è stato paparazzato con una delle dame più belle presenti nel daytime di Uomini e Donne. I due sono stati avvistati insieme e questo ha scatenato i pettegolezzi: non è noto cosa ci sia realmente fra i due, ma dalle immagini diffuse in rete è evidente che siano molto in confidenza. Loro sono Sammy Hassan, ex scelta di Giovanna Abate e Jessica Pittari, dama che ha avuto un turbolenta conoscenza con Marcello Messina.

Uomini e Donne, Jessica e Sammy amore in corso?

Jessica Pittari è stata tra le dame protagoniste dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Giunta nel daytime per corteggiare Mario Verona, è stata rifiutata da quest’ultimo in quanto legato a Milena. La Pittari, 32 anni di Cuneo madre di un bambino di 11 anni, è stata poi richiamata da Marcello Messina. I due hanno avuto una breve frequentazione, si sono scontrati più volte, e non hanno trovato il modo di stare insieme.

La dama di Cuneo ha lasciato il format ed è tornata alla quotidianità. Deianira Marzano, nota esperta di gossip, ha condiviso uno scatto dov’è ritratta l’ex dama insieme a Sammy. I due si trovano ad un evento a Torino, si sorridono, e sembrano conoscersi.

C’è un flirt in corso? Per ora non è noto sapere cosa succede fra i due, ma sicuramente presto riveleranno la natura della loro relazione. Attualmente i diretti interessati non hanno commentato il gossip, hanno preferito intraprendere la strada del silenzio lasciando che i rumors vengano alimentati da varie supposizioni.