“Non so chi sono, nuova fase della vita”: ex Amici in crisi, lo sfogo sui social

L’ex concorrente della scuola di Amici di Maria De Filippi si è sbottonata in una delle ultime stories pubblicate sul suo profilo Instagram.

Tra le allieve che hanno partecipato in passato al talent show Amici lei è sicuramente una di quelle che ha avuto più successo. Sono passati diversi anni dalla sua esperienza all’interno della scuola di Maria De Filippi, nel frattempo è infatti diventata una star abbastanza affermata, con un seguito particolarmente corposo. E tra i fan più di qualcuno ha espresso preoccupazione per lei, viste le recenti dichiarazioni condivise tramite il proprio profilo Instagram.

“Non sono più chi sono, sono in una nuova fase della mia vita”, ammette senza troppi giri di parole in una clip pubblicata di recente tra le stories di Instagram. Non è la prima volta comunque che l’attrice si confessa a cuore aperto con i suoi follower, li tiene costantemente aggiornati sulla sua vita e sulla sua carriera. Non è mancata una piccola riflessione schietta e sincera, oltre che inaspettata, che in tanti sicuramente avranno apprezzato.

Diana Del Bufalo si confessa su Instagram: “Non so dove andare, non so chi sono…”

Sembrava un video spensierato come tanti, Diana Del Bufalo alle prese con la sua routine serale di skincare. Tuttavia, il tono della clip cambia repentinamente, così come l’espressione sul volto dell’attrice. Non è riuscita a trattenersi e ha dovuto condividere con tutti i propri fan quello che le passava per la mente. Una confessione che ha sorpreso tutti i suoi follower, lasciandoli a bocca aperta; a quanto pare si è aperta una nuova fase della sua esistenza.

Niente giri di parole, è abbastanza diretta nel suo racconto: “Sono in una fase della vita dove… non so… non so e basta. Non so dove andare, non so cosa fare, non so chi sono! Ed è bella! Proprio bella!”. Insomma, niente di cui preoccuparsi. Solo un grande spavento per i fan, che credevano si fosse trovata di fronte a una crisi profonda e dolorosa. Ed è a loro che si rivolge tramite un box di domande, aperto tra le stories del suo profilo Instagram, chiedendogli se stiano affrontando lo stesso momento di trasformazione.

In conclusione c’è spazio anche per una riflessione, replica a una fan che metteva in dubbio la veridicità delle sue esternazioni, considerando che la sua vita sembra abbastanza piena. “Ripeterò all’infinito che Instagram non è la realtà”, spiega.