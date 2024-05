Andreas Müller e la vita da papà: le gemelle piangono, la sua reazione è tutta da guardare – Video

In questo articolo parliamo di Andreas Müller, che è da poco diventato papà di due splendide gemelle avute dalla compagna Veronica Peparini.

Andreas Müller è un ballerino e modello nato in Germania, ma cresciuto nel nostro Paese. Ha vissuto a Fabriano, in provincia di Ancona, nelle Marche, dopo il trasferimento dei suoi dalla Germania.

Andreas è diventato famoso, oltre che per il suo innato talento per la danza, anche per aver partecipato e vinto l’edizione 2016/2017 di Amici di Maria De Filippi. Aveva già preso parte all’edizione del 2015, che sfortunatamente aveva dovuto abbandonare a causa di un infortunio.

L’anno dopo, si è rifatto pienamente vincendo il famoso talent show. Dopo la vittoria, Andreas non si è fermato, anzi, si è trasferito per un periodo a Las Vegas per studiare ballo nelle scuole più importanti e per poi rientrare nel corpo di ballo di Amici, ma stavolta in qualità di ballerino professionista.

Andreas Müller, cosa fa quando le gemelline piangono: la reazione del ballerino

Dall’aprile del 2019, Andreas Müller si è legato alla coreografa Veronica Peparini, ex maestra di ballo di Amici.

Peparini ha cominciato la sua carriera nel mondo della danza con suo fratello Giuliano, e ha lavorato, grazie al suo grande talento, con artisti di livello internazionale. Tra questi citiamo Giorgia, Geri Halliwell, Ricly Martin e tantissimi altri big. Ha lavorato in tv, cinema, teatro e ad Amici ha insegnato dal 2013 al 2022, dopodiché ha lasciato il posto a Emanuel Lo.

Ad Amici, Andreas e Veronica si sono conosciuti e la loro è una relazione duratura, un grande amore che ha portato alla nascita delle loro due gemelle, il 18 marzo scorso. Le piccole si chiamano Penelope e Ginevra. Andreas e Veronica vivono a Roma, con le loro figlie e con i loro due cani.

Andreas, proprio qualche giorno fa, ha postato un video sui social in cui dà qualche ironico consiglio ai papà. Il video, ripostato da Eva 3000, è davvero molto spiritoso, da guardare fino alla fine. Infatti, mentre le gemelle piangono, il neo papà inizia a guardarsi intorno, e cerca di vedere se c’è qualcuno che può osservarlo.

Assicuratosi che non vi sia nessuno nei paraggi, apre la porta di casa e fugge via. Una clip divertente e spiritosa che tende a sdrammatizzare un momento che è consuetudine di tutti i papà, ovvero dover cercare di far smettere di piangere i neonati.