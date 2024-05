Anticipazioni Tempesta d’amore: un nuovo arrivo e una brutta sorpresa per Eleni

Tempesta d’amore, cosa accadrà nelle puntate tra il 10 e il 14 giugno 2024? Vi sveliamo una brutta notizia in arrivo per Eleni.

Rete 4 è il canale che manda in onda in prima visione Tempesta d’amore, la soap tedesca creata da Bea Schimdt trasmessa da diciannove anni. Gli episodi si possono vedere – con il cambio orario – alle 9.45 circa dal lunedì al venerdì.

Tempesta d’amore è una soap opera tedesca che racconta intrighi amorosi delle coppie che soggiornano nell’hotel di lusso Furstenhof. Il primo episodio in Italia è andato in onda il 26 settembre 2005 su Canale 5 ma dopo un anno circa la serie è passata definitivamente su Rete 4. Da quasi 20 anni appassiona i telespettatori con una trama coinvolgente, nuovi e vecchi protagonisti, contrasti familiari e intrighi continui.

Oltre alle singole storie dei personaggi, protagonista indiscusso è il meraviglioso hotel a 5 stelle che fa da sfondo ai vari racconti. Romanticismo, ironia, leggerezza, la soap intrattiene piacevolmente i telespettatori che aspettano di conoscere lo svolgimento degli eventi. A questo proposito sveliamo le anticipazioni sulle puntate che andranno in onda dal 10 al 14 giugno 2024.

Cosa accadrà nelle puntate di Tempesta d’amore in onda dal 10 al 14 giugno

I telespettatori scopriranno che Vanessa in partenza per un congresso dovrà comunicare a Carolin che gli accompagnatori non sono graditi deludendo l’amica che si era presa una vacanza con pochissimo preavviso per farle compagnia. Nel frattempo Helen si chiede come mai André non l’abbia ancora contattata dall’Africa. Scoprirà tramite Michael che il ragazzo ha parlato a lungo con lui al telefono, fatto che aumenterà ancora di più la sua frustrazione.

Alexandra accetterà l’aiuto di Christoph e contatterà lo specialista che dovrebbe prendere Eleni in cura. Questo richiede un trasferimento negli Stati Uniti ma Alexandra non può permetterselo. Christoph si offre di coprire di costi perché farebbe qualsiasi cosa per Eleni. Alla fine Alexandra cede a Christoph nonostante il ricatto di Markus. Christoph, però, chiede aiuto a Kruger per capire il motivo del ricatto e quando la donna lo scopre si arrabbia con l’uomo.

I telespettatori, poi, vedranno Leander sorprendere Eleni comunicandole l’imminente uscita dall’ospedale ma poi arriva la pessima notizia, il viaggio negli USA per sottoporsi alla nuova terapia. Intanto arriva Liesl, nipote di un vecchio amico di Alfos, che è in viaggio e deve far riparare la moto. Incontrando Max scatta da parte dell’uomo un colpo di fulmine. Ultima anticipazione, Erik ammetterà a Gerry di essersi indebitato.