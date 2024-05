Anticipazioni Beautiful, povera Steffy! Finn lo fa davvero e sconvolge tutti

Nelle prossime puntate di Beautiful Finn sconvolge tutti, soprattutto Steffy: ecco cosa succederà e quali saranno le conseguenze

Da quando è andata in onda nel 1987 ha conquistato milioni di telespettatori in tutto il mondo. Beautiful è infatti la soap opera per eccellenza: ad oggi è trasmessa in 100 Paesi ed è la più seguita in tutto il mondo con 300 milioni di telespettatori che ogni giorno si posizionano davanti il televisore.

In Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5 (nello stesso anno fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4). Ha vinto negli anni 31 Daytime Emmy Awards di cui 3 consecutivi come Miglior serie drammatica del daytime.

Beautiful, Finn sconvolge tutti: ecco il motivo!

Nelle ultime anticipazioni americane di Beautiful abbiamo visto Finn partecipare al matrimonio di sua madre Sheila e Deacon. Si è trattato di un evento del tutto casuale: il dottore, infatti, aveva inizialmente deciso di non presenziare alla cerimonia per stare accanto a sua moglie Steffy, mantenendo la promessa di non permettere alla Carter di interferire nella loro vita.

Tuttavia, un imprevisto ha cambiato i suoi piani: Finn era convinto che il matrimonio si sarebbe svolto sulla spiaggia, come gli era stato comunicato in un primo momento. Per questo motivo, si è recato al ristorante Il Giardino con l’intento di prendere delle pizze e trascorrere una serata tranquilla con la sua famiglia.

Peccato che il luogo della cerimonia fosse stato cambiato all’ultimo minuto, e proprio al Giardino si celebravano le nozze di Sheila e Deacon. Steffy, vedendo Finn presentarsi poco prima dei voti, si è convinta che fosse lì per sua madre e lo ha praticamente costretto a rimanere. Finn, non potendo sottrarsi alla situazione, è rimasto al fianco di Sheila durante la cerimonia.

La Carter e Deacon erano felicissimi, non solo per la presenza dei loro figli, ma anche perché finalmente potevano vivere il loro amore senza ostacoli. Questa gioia ha avuto però vita breve: Steffy, infatti, ha scoperto ben presto che suo marito, nonostante la promessa, aveva partecipato al matrimonio della madre. La reazione della Forrester non è stata delle migliori: è probabile che non creda alla scusa di Finn, ovvero che non sapesse che la cerimonia si svolgesse al Giardino, e che lo accusi di aver mentito.

A questo punto, Steffy potrebbe decidere di allontanarsi da Finn, mettendo fine al loro matrimonio. Allo stesso tempo, Brooke si schiererà dalla sua parte e cercherà di convincere Hope a non sostenere il padre Deacon, che si sta legando a una donna pericolosa come Sheila. Le due donne, unite nel loro obiettivo di proteggere la famiglia Forrester, cercheranno di tenere Sheila lontana e di ostacolare i suoi piani.