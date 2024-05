Myrta Merlino, addio a Pomeriggio 5? L’ultima foto insinua il dubbio

Conduttrice di Pomeriggio 5, la giornalista Myrta Merlino potrebbe dire presto addio al celebre salotto televisivo di Canale 5.

Dal 2023 Myrta Merlino è il volto di Pomeriggio 5, il programma di attualità e informazione in onda nella fascia pomeridiana di Canale 5. Chiamata da Mediaset in sostituzione dell’ex padrona di casa Barbara D’Urso, la giornalista è riuscita a conquistare l’attenzione e l’apprezzamento del pubblico da casa, raccontando nel corso dei mesi la cronaca nazionale e le vicende più discusse.

Nonostante un inizio freddo, conseguente ad un calo di ascolti preoccupante, l’impegno di Myrta Merlino è stato notato, ha restituito ai telespettatori un contenitore di informazioni molto ben curato e sempre attuale. Secondo alcune indiscrezioni, ai vertici Mediaset si è discusso circa il proseguimento della presenza di Myrta Merlino all’interno del palinsesto.

Il calo di ascolti durante la stagione condotta da Merlino, è stato più volte tema di discussione e preoccupazione in Mediaset. L’assenza dell’ex padrona di casa e la mancanza di un congedo con il pubblico, è forse uno dei motivi principali della diffidenza degli spettatori nei confronti della nuova conduttrice. Ad un anno dall’addio forzato a Barbara D’Urso, il futuro di Pomeriggio 5 è ancora incerto.

Myrta Merlino: addio a Pomeriggio 5?

Da alcuni mesi, le voci circa un possibile addio anticipato di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, sembrerebbero confermare le indiscrezioni già presenti sul web. Nel corso della sua permanenza negli studi di Canale 5, la conduttrice ha sempre mantenuto un contatto diretto con il proprio pubblico grazie ai social media, canale privilegiato in cui Merlino ama condividere foto e video della sua vita professionale e privata. Recentemente, la conduttrice e giornalista ha pubblicato uno scatto inedito, accompagnato da una didascalia molto eloquente.

“La vita ti offre tante porte”, scrive Myrta Merlino sulla didascalia della sua foto Instagram, “sta a te decidere quali aprire e quali chiudere”. Le parole della giornalista sembrerebbero riferirsi proprio alla discussione sulla sua permanenza negli studi di Pomeriggio 5 e ad un eventuale nuovo incarico per lei. Da sempre volto noto dei programmi televisivi di attualità, Myrta Merlino sembrerebbe pronta ad un nuovo progetto e ad un possibile trasferimento di emittente o canale. I messaggi di supporto ricevuti, mostrano l’affetto da parte del pubblico, il quale augura alla conduttrice di impegnarsi in un nuovo interessante percorso e di non mollare mai.