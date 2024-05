Diletta Leotta colpita con violenza: cos’è successo alla conduttrice

È stata colpita con molta violenza, il video pubblicato sui social ha spiazzato tutti, cosa è successo a Diletta Leotta.

Sempre incantevole e in forma smagliante Diletta Leotta riesce a catturare l’attenzione di coloro che la seguono e la amano tutte le volte che si mostra, con qualsiasi look è sempre uno schianto. I suoi seguaci non possono fare a meno di ammirarla in tutto il suo splendore e riempirla di apprezzamenti e like, toglierle gli occhi di dosso è impossibile.

Da anni fa parte del mondo dello spettacolo e della televisione, grazie al suo talento è diventata una delle conduttrici sportive più amate e seguite. Anche il suo podcast Mamma Dilettante è molto seguito e può inoltre contare sull’affetto e il sostegno di moltissimi fan sui social, ad oggi conta 9,1milioni di follower sul suo profilo Instagram. Questi non perdono mai occasione per farle notare quanto sia meravigliosa e super sensuale, di fronte alle sue magnifiche forme perdono completamente la testa.

A catturare soprattutto l’attenzione dei fan infatti sono gli scatti piccanti e sensuali, quelli che oltre alla sua strepitosa bellezza mettono anche in evidenza le sue fantastiche curve, che passi inosservata non è proprio possibile. Diletta Leotta è bella da togliere il fiato e i suoi seguaci impazziscono ogni volta che la vedono.

Diletta Leotta colpita con violenza: la verità sul video postato su Ig

Sul profilo Instagram di Radio 105 è stata pubblicato ieri un video che ritrae la splendida conduttrice mentre viene ‘colpita con violenza‘. In realtà si tratta di un video ironico in cui si vede un animale che scalcia e lei che finge di essere colpita per poi saltare sul divanetto di Radio 105 dove ricorda l’appuntamento giornaliero agli ascoltatori.

Come al solito il post ha fatto il pieno di like e complimenti, i suoi affezionati e tantissimi fan non appena l’hanno vista non hanno capito più nulla. Diletta Leotta indossa un paio di jeans e un top corto e attillato che mette in risalto la sua splendida forma fisica e le sue ‘bombe’ esplosive, ciò che la scollatura lascia intravedere ha subito infuocato il web.

Tra poche settimane la meravigliosa conduttrice convolerà a nozze con il compagno Loris Karius ed entrambi sono al settimo cielo, non vedono infatti l’ora di diventare marito e moglie. Sui social si mostrano sempre più complici e innamorati, l’arrivo della piccola Aria ha reso ancora più speciale il loro amore.