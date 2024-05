Elena D’Amario, quel dettaglio social fa male ai fan più affezionati: nessuno lo poteva immaginare

Un dettaglio social faceva presagire ciò che è successo alla ballerina Elena D’Amario: i fan stanno molto male per lei.

Elena D’Amario è reduce da un altro anno ad Amici come ballerina professionista. Anche in questa edizione che si è conclusa con la vittoria della cantante Sarah Toscano, Elena ha accompagnato i ragazzi per tutto l’anno, sia in saletta, dove facevano le prove per le esibizioni, sia in studio, ballando con loro.

Chi segue Amici sa che Elena D’Amario fa parte fissa del cast proprio come ballerina professionista. Lei stessa è stata un’allieva nell’edizione 2009-2010, arrivando seconda nella categoria ballo dopo Stefano De Martino. Quella edizione fu davvero ricca di talento: a trionfare nella categoria canto ci fu Emma Marrone.

Elena durante la sua esperienza ad Amici era fidanzata con Enrico Nigiotti, il famoso cantante che pur di permetterle di rimanere nella scuola, sacrificò il suo posto nel programma.

Il dettaglio social su Elena D’Amario che fa male ai fan affezionati

Con costanza, determinazione, sacrificio e soprattutto talento, Elena è riuscita a conquistare anche l’estero. Subito dopo Amici, infatti, ha vissuto un’esperienza a New York ballando nella compagnia Parsons Dance Company.

Da diversi anni Elena è tornata ad Amici come ballerina professionista. Inoltre ha anche recitato in “Che Dio ci aiuti”. È un’artista poliedrica oltre che bellissima: sui social è molto seguita e apprezzata e ovviamente non immune a finire sui giornali di cronaca rosa. Molto vociferata è stata la sua relazione con l’attore Massimiliano Caiazzo, star di Mare Fuori dove interpreta uno dei protagonisti, Carmine Di Salvo.

Nell’estate del 2022 si era già sospettato che stessero insieme e poi le prime “velate” conferme: i due erano stati paparazzati in giro per Roma. La conferma ufficiale è arrivata il giorno del compleanno di Massimiliano quando Elena pubblicò scatti e foto in barca con scritto “La nostra barca non naviga, vola. Auguri amore mio”.

A distanza di mesi, però, Elena e Massimiliano non hanno più interazioni sui social: non si scambiano like o commenti e non pubblicano nulla insieme. Si seguono ancora a vicenda (perché probabilmente sono ancora amici) ma questo dettaglio “social” fa davvero tristezza ai fan che avevano creduto nel loro amore.

Ad avvalorare la tesi che si siano lasciati è stata una segnalazione giunta all’esperta di gossip Deianira Marzano. La D’Amario è infatti in vacanza da sola con gli amici in Messico e di Massimiliano non c’è assolutamente traccia. Per ora non c’è niente di ufficiale ma tutti questi dettagli fanno temere il peggio.