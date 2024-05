Amici, le selezioni per la nuova edizione sono già in corso: come fare richiesta

Anche se è da poco terminata la 23esima edizione, sono già aperti i casting per la prossima edizione di Amici. Ecco come partecipare.

L’ultima edizione di Amici si è conclusa con la vittoria della cantante Sarah Toscano. A vincere il premio della categoria ballo è stata invece la giovane ballerina Marisol. Dalla scuola di Amici escono ogni anno tanti talenti del ballo e del canto che diventano anche importanti a livello nazionale ed internazionale.

Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Elodie, Annalisa, Angelina Mango, i The Kolors, sono solo alcuni dei cantanti che negli anni sono diventati famosi in Italia e hanno sfornato successi con migliaia di ascolti sulle piattaforme musicali e vendite negli store e sold out ai concerti. Per non parlare di altri allievi che stanno facendo successo come attori e conduttori, come Diana Del Bufalo e Stefano De Martino. Amici di Maria De Filippi si conferma di anno in anno un’istituzione fra i talent e, anche se è appena finito, sono già aperte le selezioni per la prossima edizione. Ecco come partecipare ai casting.

Come partecipare alle selezioni della prossima edizione di Amici

Conclusa la 23esima edizione di Amici, sono tanti i ragazzi e le ragazze che non vedono l’ora di entrare nella scuola più famosa d’Italia a partire dal prossimo autunno, quando comincerà una nuova edizione del programma.

Oltre a dare l’opportunità di diventare famosi nel mondo del canto e del ballo e di fare di queste arti il proprio lavoro, la scuola di Amici permette anche di crescere dal punto di vista umano e artistico. È quello che è successo alla giovane vincitrice dell’ultima edizione, Sarah Toscano, che da cantante che non ha mai preso una lezione di canto, si sta trasformando in una vera pop star.

Così, tutti gli aspiranti ballerini e cantanti che vogliono prendere parte alla prossima edizione di Amici, possono partecipare alle selezioni per la stagione 24. Come riporta NuovoTv, per partecipare ai provini del talent show condotto da Maria De Filippi è necessario compilare il modulo di iscrizione che si trova sul sito Wittytv.it e allegare due foto e un video.

Coloro che risulteranno interessanti, verranno contattati per ulteriori provini, e potranno così aspirare ad entrare a far parte della classe della prossima edizione di Amici, che comincerà il prossimo autunno.