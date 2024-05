Elodie e Andrea Iannone, quello sguardo sotto il palco non è sfuggito a nessuno

Sempre seguitissimi dai loro fan, Elodie e Andrea Iannone hanno colpito tutti con un gesto che non è passato affatto inosservato.

Sono una delle coppie più amate dal gossip e la loro storia venuta alla ribalta l’anno scorso è da subito piaciuta ai tantissimi che li seguono e li apprezzano per i rispettivi percorsi professionali. Ora, la cantante Elodie Di Patrizi e il pilota Andrea Iannone hanno regalato un’emozione fortissima ai fan con un gesto diventato virale.

Il video, condiviso dalla pagina Instagram @concertipop, ha ottenuto centinaia di commenti in cui viene sottolineata dagli utenti la grande complicità che lega entrambi. Eppure, fino a due anni fa nessuno avrebbe immaginato che fra loro sarebbe nato un amore così solido!

Ricordiamo infatti che l’ex cantante di Amici ha vissuto una lunga e intensa storia col collega Marracash e su questo punto aveva dichiarato nell’estate 2022 a La Confessione di Peter Gomez: “Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza”.

Elodie e Iannone, lo sguardo fa sognare il pubblico: l’hanno notato tutti

Se nel passato della bellissima star della musica troviamo vari ex fidanzati, veri o presunti, anche la vita privata del famoso motociclista è stata piuttosto intensa prima dell’incontro con lei. Iannone è stato infatti legato a Belen Rodriguez, a Giulia De Lellis, alla modella venezuelana Carmen Victoria Rodriguez, tra le altre.

Da quando però il settimanale Chi pubblicò le foto che li immortalavano insieme, i due sembrano ormai inseparabili. Anche gli scatti pubblicati sui rispettivi profili social appaiono confermare la forza del loro rapporto e ultimamente un video li ha mostrati mentre si scambiano uno sguardo di fuoco sotto il palco durante un concerto di lei.

Nella scena si vede la Di Patrizi camminare giù dal palco mentre canta fra il pubblico e stringe le mani dei fan. Poi, ad un certo punto, l’artista incontra gli occhi di Andrea che le fa l’occhiolino e le manda un bacio da lontano. “Lui le canta sempre tutte da sottopalco”, si legge nella didascalia del filmato.

Immagini che hanno fatto sognare i tantissimi sostenitori della coppia, felici quanto loro di vederli così innamorati!