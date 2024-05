Claudio D’Alessio, sorpresa inaspettata a cena: serata speciale per il figlio di Gigi D’Alessio – Foto

Una serata speciale per il primo figlio di Gigi D’Alessio: ecco chi ha trovato a cena Claudio con grande sorpresa.

Una cena speciale per il figlio di Gigi D’Alessio che si ritrova una delle persone più care: ecco di chi si tratta. La foto è chiaramente diventata virale facendo boom di like e commenti.

Una sorpresa davvero inaspettata per Claudio D’Alessio che si trovava a cena quando ha incontrato una persona a lui molto cara. Lo scatto è stato subito condiviso su Instagram, per la gioia dei fan, e ha raccolto tantissimi like. Un momento davvero speciale e commovente: ecco chi ha incontrato a cena il figlio di Gigi D’Alessio.

Claudio D’Alessio a cena con lui: la foto fa il boom di like

È il primo figlio, dei sei, di Gigi D’Alessio e si chiama Claudio. Nel mondo dello spettacolo è noto per la sua storia d’amore con Nicole Minetti, ma non ha intrapreso la stessa strada del padre, a differenza del fratello LDA. Claudio è nato dal primo matrimonio del cantante, con Carmela Barbato e oltre al noto rapper ha anche un’altra sorella, Ilaria D’Alessio. I tre sono poi fratelli di Andrea, figlio di Anna Tatangelo, e di Francesco, figlio di Denise Esposito, l’attuale compagna del padre incinta della sesta sorellina. Insomma una famiglia allargata che a quanto pare è riuscita a trovare il giusto equilibrio. Ma sembra proprio che Claudio abbia un rapporto speciale con uno dei suoi fratelli: ecco di chi si tratta.

Il primogenito di D’Alessio ha aggiornato i suoi fan su Instagram, che lo seguono con passione, mostrando una sorpresa: il fratellino LDA, ovvero Luca D’Alessio. I due si sono incontrati casualmente a cena in un noto ristorante della capitale e hanno deciso di condividere uno scatto fraterno sui social.

Sarà contento papà Gigi nel vedere i suoi due figli così uniti e felici di incontrarsi a cena. Reduce dal successo di Amici, e dalle hit che ha prodotto, Luca è spesso in giro per l’Italia per i concerti, le promozioni, le serate. Rispetto al passato trascorre meno tempo con la sua famiglia, ma appena può raggiunge i suoi cari con i quali ha un legame decisamente speciale.

Non famoso come LDA, Claudio è ormai adulto e ha una propria vita. È infatti anche papà e ha ben tre figli. La prima, Noemi, ha 16 anni ed è nata dalla relazione con l’ex compagna, Francesca. Con la sua attuale compagna Giusy ha invece avuto altre due bambine: Sofia e Giselle.