Ex Uomini e Donne, selfie caldissimo in bagno, ma è bufera sul web. La reazione è feroce

Il selfie dell’ex di Uomini e Donne è stato fortemente criticato sul web. La reazione per l’immagine osé che nessuno si aspettava.

Una volta usciti dal dating show, i tanti partecipanti vengono seguiti molto sui social media, tra cui alcuni anche in maniera appassionata. Fra questi vi è un ex di Uomini e Donne che recentemente ha pubblicato una fotografia un po’ spinta, la quale è stata immediatamente presa di mira da parte di alcuni utenti che seguono il suo profilo social.

Nell’immagine in questione si vede lui senza indumenti e nella didascalia del post ha anche scritto una piccola dedica a se stesso riguardante un brutto momento della sua vita che ha dovuto affrontare. “In questi ultimi due anni ho avuto dei problemi”, ha affermato; ma alcuni utenti non riescono a trovare il nesso fra questa dichiarazione e l’istantanea scattata davanti allo specchio del bagno.

L’ex di Uomini e Donne è stato particolarmente apprezzato durante l’edizione del Grande Fratello andata in onda nel 2014. Dopodiché, essendo stata oscurata la sua partecipazione da una bruttissima vicenda personale, la perdita della madre, ha deciso di prender parte al dating show come corteggiatore di Ramona Amodeo. Infine, è divenuto tronista, concludendo la sua esperienza da Maria De Filippi senza aver trovato l’amore.

Ex di Uomini e Donne aspramente criticato sul web

Al momento, varie apparizioni in tv, anche in Temptation Island (come tentatore) e nell’Isola dei Famosi, gli hanno permesso di divenire un noto influencer. Infatti, solamente su Instagram ha oltre 1,6 milioni di follower, i quali talvolta, però, non comprendono appieno i suoi atteggiamenti in rete.

Parliamo di Andrea Cerioli, il quale recentemente ha pubblicato una fotografia mentre si trovava in bagno nudo. Davanti alle sue parti intime, però, ha posizionato un asciugamano per coprirle, pensando di riuscire in tal modo a non essere criticato. Non tutti, però, hanno apprezzato questa immagine, giacché alcuni utenti hanno commentato aspramente.

“Ma quale senso ha una foto del genere?”, si chiede una sua fan; “non comprendo il suo egocentrismo”, afferma invece un’altra. Tra i vari commenti negativi, però, ne appaiono anche molti di apprezzamento. Nella didascalia Cerioli ha parlato dei suo problemi intestinali avuti in questi ultimi 2 anni, come anche dei problemi gastrici, del malfunzionamento del fegato e delle coliche renali. Inoltre, ha voluto anche rispondere alle critiche arrivate sotto al post condiviso su Instagram: “Mi aspettavo qualche commento scandalizzato, ma calma, non si vede niente”.