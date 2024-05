Uomini e Donne, ricordate Sergio Berni? L’ex corteggiatore di Ida Platano è irriconoscibile con il nuovo look

L’ex corteggiatore di Ida Platano posta una sua fotografia su Instagram e nessuno lo riconosce. Con il nuovo look è completamente diverso.

La scorsa settimana si è conclusa la stagione del noto programma “Uomini e Donne”. Tutte le squadre che lavorano alla realizzazione della trasmissione, compresa Maria De Filippi, gli opinionisti e i protagonisti si prenderanno una pausa per l’estate.

“Uomini e Donne”, Sergio Berni è stato uno dei corteggiatori di Ida Platano (Foto Instagram @uominiedonne; screen video WittyTV.it – ilciriaco.it)Il dating show di Canale 5 riprenderà, come di consueto, a partire dal prossimo settembre. Le coppie che si sono formate nel corso di questa edizione, in particolare quelle del “Trono over”, avranno modo di viversi completamente al di fuori dello studio, lontane dalle telecamere.

Tuttavia, questa stagione ha riservato a tutto il pubblico una grandissima delusione. La storica protagonista del programma, Ida Platano, non è riuscita a fare la propria scelta. Dopo aver trascorso molti anni, seduta nel parterre femminile, la redazione e Maria De Filippi hanno pensato di darle la possibilità di sedersi sul trono. Dunque, assieme a Cristian, Brando e Daniele, Ida Platano era la quarta tronista della stagione. Purtroppo, la sua esperienza non si è conclusa nel migliore dei modi.

Ida era rimasta con due corteggiatori che volevano conoscerla e conquistarla: Pierpaolo Siano e Mario Cusitore. Nonostante i comportamenti diversi dei due corteggiatori, molti si erano accorti che I’ex tronista aveva una preferenza ed era maggiormente attratta da Mario. Tuttavia, i dubbi e i pensieri riguardo l’atteggiamento di quest’ultimo erano molti da parte di tutti. Alla fine Ida, per quello che è successo, ha dovuto eliminare Mario ed è rimasta senza corteggiatori. Amareggiata e triste, la tronista ha deciso di lasciare il suo posto all’interno del programma.

Dopo “Uomini e Donne”, Sergio Berni stravolge il suo aspetto

Durante il suo percorso da tronista, Ida Platano non è stata corteggiata solamente da Mario e da Pierpaolo. Molti altri uomini hanno scritto al programma, chiedendo di conoscere Ida. Alcuni sono stati eliminati, altri sono rimasti. Uno di questi è Sergio Berni, il quale ha trascorso un lungo periodo all’interno del programma ed era seduto proprio al fianco di Mario e Pierpaolo. Ve lo ricordate? In una foto postata qualche giorno fa, Sergio sembra irriconoscibile.

Sergio Berni ha 38 anni e vive a Civitavecchia. Si era presentato all’interno dello studio di “Uomini e Donne” agli inizi di gennaio scorso, pronto per corteggiare Ida. La conoscenza tra i due procedeva molto bene, tanto che Sergio aveva dichiarato di aver avuto un colpo di fulmine per Ida. Tuttavia, dopo il ritorno in studio di Mario Cusitore, dopo essere stato eliminato una prima volta da Ida, ha messo in difficoltà lo stesso Berni. Dopo qualche giorno, infatti, ha deciso di abbandonare la tramissione. Ida Platano ha accettato la sua decisione e non ha fatto nulla per trattenerlo.

Ora Sergio ha ripreso il proprio lavoro e continua a dedicarsi alla sua piccola figlia. Molti del pubblico e degli appassionati di “Uomini e Donne” farebbero fatica a riconoscerlo oggi. Il suo aspetto è particolarmente cambiato rispetto a quello che aveva quando era all’interno della trasmissione. Dalla foto postata sul suo profilo Instagram, si nota come Sergio abbia preso una decisione estrema. I folti e lunghi capelli, uno dei tratti che lo distinguevano, sono stati completamente rasati.