Francesco Totti, caduta di stile per l’ex capitano: la frecciatina a Ilary divide i social

Francesco Totti manda una frecciatina indiretta a Ilary Blasi e scatena le polemiche: stavolta l’ha fatta grossa

Per la Roma e a Roma, quella che impazzisce per i colori giallorossi, Francesco Totti è un mito che non si può eguagliare. Lo storico capitano con la maglia numero 10 sulle spalle non calca più i campi di Serie A, ormai da diversi anni, precisamente dal 28 maggio 2017, la data dell’ultima partita prima del ritiro.

Però, a tratti, sembra ancora non aver digerito la separazione dal pallone, un binomio indissolubile, esattamente come quello con la Roma. Per questo, quella data in cui dovette dire addio a tutti con le sue lacrime e quelle di un intero popolo e delle persone allo stadio, per il Pupone è piuttosto delicata. Ogni anno non passa inosservata e la ricorda anche sui social: il 2024 non ha fatto eccezione.

Totti ha pubblicato un video su Instagram in cui ha mostrato tutte le immagini principali di quel giorno, commentando in didascalia con “La mia vita…” e un bel cuore rosso. Peccato che stavolta si sia dimenticato, o meglio si sia voluto dimenticare di Ilary Blasi, con cui ora è finita da un pezzo, ma che gli è stata molto vicino in un periodo molto complicato da accettare e gestire.

Francesco Totti taglia Ilary Blasi dal video di addio al calcio: i social insorgono

In quella giornata, la nota conduttrice televisiva fu semplicemente fondamentale. Nella lettera scritta e poi letta in mondovisione, per esempio, o nel dare un abbraccio.e una spalla su cui piangere a suo marito. Non aveva, di certo, fatto mancare il suo supporto e, comunque siano andate le cose, è un aiuto che non si può dimenticare.

Nel video pubblicato su Instagram, invece, si vedono i figli, i compagni di squadra, c’è Totti da solo, ma di Ilary non c’è traccia, quasi come l’avesse voluta cancellare dai suoi ricordi. E sulle note di Antonello Venditti e della sua ‘Amici mai’, il video si conclude senza una delle sue vere protagoniste.

Ovviamente, molti utenti hanno notato che c’era qualcosa che non andava e si sono affrettati a commentare per tirare le orecchie al Capitano. Una di loro ha fatto il pieno di like, scrivendo: “Ricordati di chi ti ha aiutato a scrivere di notte quella lettera ai tuoi tifosi….l’UNICA”. Altri fanno finta di nulla e pensano solo a celebrare il mito che resterà nella storia. Insomma, il caso resta aperto e Totti non si è ancora esposto sul tema. Non è detto che lo farà mai.