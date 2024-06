Maria De Filippi, dal suo passato emerge un episodio davvero drammatico: “Mi ha sparato”

Maria de Filippi ha rivelato un episodio davvero drammatico del suo passato: “L’ho fatto e mi ha sparato…”. Il racconto inaspettato della conduttrice.

Volto consolidato della tv, Maria de Filippi è tra i personaggi più amati dal pubblico. Leader degli ascolti grazie ai suoi programmi che hanno come protagonista i sentimenti, la conduttrice è una persona diretta e sincera che ha sempre cercato di mantenere un basso profilo. Per più di 25 anni è stata sposata con Maurizio Costanzo, uomo che ha amato e per cui ha nutrito una profonda stima e rispetto.

Da Uomini e Donne a C’è Posta per te, ma anche Tu si que vales, Amici e Temptation Island Maria è considerata un’icona della tv. I suoi format si confermano un successo e Piersilvio Berlusconi nutre nei suoi confronti una particolare attenzione. Della vita privata di Maria de Filippi si conosce molto poco, non ama apparire e raramente è stata protagonista del gossip. Nelle rare interviste che ha rilasciato ha raccontato alcuni dettagli della sua infanzia: dal rapporto con i genitori a quello con il fratello.

Ospite del salotto di Che tempo che fa, Maria ha parlato di Maurizio Costanzo, ma anche di come oggi riesce a gestire Tina Cipollari durante le registrazioni di Uomini e Donne: “A volte prego Tina di non esagerare perché poi devo tagliare. Tolgo quella parte di programma. Adesso ho trovato una soluzione, che forse avremmo dovuto adottare prima, per non perdere tanto tempo. Le dico: ‘Ti abbasso il microfono e le togliamo la voce”.

Maria de Filippi: “Io lo spiavo…”

Tra gli aneddoti più curiosi rivelati da Maria de Filippi quello che riguarda il fratello Giuseppe. Tra i due ci sono 7 anni di differenza, ma sono molto legati. L’uomo lavora per La Fascino, la società di produzione della conduttrice e di Mediaset, ed è una persona presente nella vita di Maria: “Ci sono sette anni di differenza tra me e lui. Per me, era un mito e la sua stanza rappresentava il paradiso, quindi ogni volta che ci entravo mi sembrava di vivere un sogno.”

La De Filippi ha poi rivelato che una volta è entrata nella camera del fratello senza permesso e lui le ha sparato: “Bussavo continuamente alla porta e lui mi diceva di non entrare, l’ho fatto e mi ha sparato.” Un racconto inaspettato che tuttavia ha avuto il suo lieto fine:

“Mi ha sparato con il fucile ad aria compressa perché io entravo sempre in camera sua. Lui mi aveva detto ‘Se entri, ti sparo’. Mi ha sparato con un Diana 16. Un fucile. Mio padre era un cacciatore. Ho anche un buco in fronte. Mi ha preso in fronte con un pallino. Mi ha ferito ma non è successo niente. Se mi prendeva l’occhio era grave”.