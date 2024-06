Anticipazioni Terra amara ultima puntata: colpi di scena clamorosa, come finisce la storia di Zuleyha

Terra Amara verso il gran finale: come termina la storia di Zuleyha Altun, le anticipazione dell’ultima puntata.

I numerosi appassionati delle vicende di Cukurova dovranno rassegnarsi poiché manca sempre meno al gran finale della loro soap preferita. Terra Amara terminerà ufficialmente sabato 8 giugno, con gli ultimi attesissimi episodi in onda su Canale 5 in prima serata.

La soap turca è stata una delle più seguite di sempre nel nostro Paese, rivelandosi un vero e proprio fenomeno televisivo e tenendo incollati al piccolo schermo telespettatori di ogni età. Telespettatori che, a questo punto, si chiedono se Zuleyha Altun avrà il tanto meritato lieto fine.

Sin dalla prima puntata della soap, trasmessa in Italia nel luglio del 2022, la protagonista ha dovuto fare i conti con una marea di difficoltà e col trascorrere del tempo la situazione non è migliorata. Con la sua enorme determinazione, però, l’ex sarta è riuscita sempre a rialzarsi, soprattutto grazie all’amore che prova per i suoi bambini, Adnan e Leyla. Ma cosa accadrà alla Altun nell’ultimo episodio della serie? In seguito le anticipazioni del gran finale.

Terra Amara, spoiler ultima puntata: che fine farà Zuleyha, colpo di scena finale

Tutto pronto per il gran finale di Terra Amara. Il pubblico di Canale 5 si prepara a salutare per sempre Zuleyha e il resto degli abitanti di Villa Yaman, che andranno in scena per l’ultima volta sabato 8 giugno, in prima serata. Una puntata attesissima, durante la quale accadrà praticamente di tutto, compreso il matrimonio di Fikret Fekeli, che dopo tante sofferenze convolerà a nozze con la dolce Zeynep. Ma anche questa cerimonia non sarà priva di imprevisti.

A scatenare il panico nel bel mezzo delle nozze ci penserà Vahap Keskin, in cerca di vendetta per via dell’arresto del fratello Abdulkadir. L’uomo si presenterà alla cerimonia con una bomba, ma lo zio Adnan si renderà conto che si tratta di un’arma finta e, dopo poco, la polizia metterà fine alla paura. Il matrimonio sarà celebrato da Lutfiye e tutti, finalmente, vivranno momenti di serenità e spensieratezza. Grande gioia anche per Fadik e Rasit, che scopriranno di essere in attesa del loro primo bambino.

A Cukurova trionferà la giustizia (Betul, Abdulkadir e Hasmet Colak saranno condannati al carcere a vita) e l’amore, ma non per la splendida Zuleyha. Dopo aver detto addio a Yilmaz, Demir e Hakan, la Altun deciderà di rinunciare all’amore e di mettere un punto definitivo alla sua vita sentimentale. La donna sceglierà di dedicare la sua vita solo e unicamente ai suoi figli e alla comunità di Cukurova, che continuerà ad aiutare fortemente, soprattutto dal punto di vista economico.