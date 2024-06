Ida Platano, l’incredibile trasformazione fisica dopo Uomini e Donne: foto

Ida Platano sorprende tutti dopo Uomini e Donne: che trasformazione per l’ex-tronista! I fan rimangono senza fiato.

Ida Platano ancora costantemente sotto i riflettori, nell’attesa di capire quali saranno i suoi prossimi progetti. L’esperienza come tronista di Uomini e Donne ha senza dubbio arricchito il curriculum di Ida, anche se non c’è stato il lieto fine da lei (e da tutti gli spettatori) sperato.

Al momento, è costantemente al centro di voci di gossip e non solo per il suo rapporto con Mario Cusitore (in molti dicono che lui voglia riconquistarla) ma anche per il suo futuro televisivo: dopo il trono, Maria De Filippi la riaccoglierà nuovamente nel parterre, o per lei ci sarà una pausa dal programma che da anni la vede protagonista?

Intanto, con l’estate pronta ad entrare sempre più nel vivo, la Platano incanta tutti quanti con la sua bellezza: la trasformazione dopo l’esperienza come tronista lascia i suoi numerosi fan completamente senza fiato, ecco le due ultime foto pubblicate sui social.

Ida Platano così dopo Uomini e Donne: le foto infiammano il web, corpo scolpito

L’ex-tronista sorprende ancora una volta mandando in tilt tutto quanto il web. Tramite una serie di post pubblicati nella sezione delle stories del suo profilo Instagram, Ida Platano ha mostrato a tutti i suoi fan il duro lavoro che sta effettuando per mettersi in forma e prepararsi alla prova costume di questa estate.

Direttamente seduta sul macchinario specifico, la Platano si è fatta immortalare di spalle mentre allena il dorso: dai post si può vedere come l’ex-tronista, oltre ad essere come al solito più fascinosa che mai, abbia ogni giorno che passa un fisico da modella sempre più scolpito. Tanta dedizione all’allenamento per lei, anche per smaltire le ultime delusioni e ricominciare dalla cura di sé stessa con più energia che mai.

Mentre si resta in attesa di capire se ci saranno nuovi sviluppi con Mario Cusitore e se, soprattutto, Ida tornerà ancora a Uomini e Donne, una cosa pare essere più che sicura: tra le varie vip pronte ad infiammare l’estate con bikini da urlo, quindi, pare proprio ci sarà anche lei, da tempo una vera e propria regina di sensualità del web e non solo.