“Avevo solo 9 anni…”: la confessione dolorosissima all’Isola dei Famosi

Momento di profonda tristezza all’Isola dei Famosi, che riguarda il passato di una naufraga. Aveva solo 9 anni quando è successo.

Continua l’avventura dei naufraghi all’Isola dei Famosi, impegnati in Honduras in una lotta per la sopravvivenza. Quest’anno è stato messo in piedi un cast che non ha convinto molto il pubblico, anche se ci sono delle storie interessanti di alcuni concorrenti. Il reality di Canale 5, cominciato l’8 aprile, ormai sta volgendo alla fine e 6 concorrenti si stanno contendendo la vittoria.

Tra questi naufraghi si pensa già al vincitore (o la vincitrice) che conosceremo il 5 giugno. Tra questi una dei più quotati è Alvina Verecondi Scortecci, che è una contessa e avvocato di successo di 34 anni. Recentemente la naufraga ha svelato ai follower alcune sue difficoltà, raccontando qualcosa di sé riguardo al passato. I telespettatori si sono commossi per il suo triste racconto.

Alvina racconta un episodio doloroso del passato: lacrime all’Isola dei Famosi

Come detto Alvina Verecondi Scortecci è all’Isola dei Famosi con altri 5 concorrenti che si stanno tutti contendendo la vittoria del reality. Tra loro soltanto 1 ce la farà portandosi a casa il montepremi di 100.000 euro. Una dei più quotati è proprio lei, che è diventato uno dei volti più amati del reality di Canale 5. Sopratutto dopo essersi messa a nudo con i telespettatori, raccontando una cosa dolorosa del suo passato.

Alvina ha raccontato del papà scomparso quando lei aveva 9 anni. Il racconto ha rattristito il pubblico da casa perché la concorrente ha detto che non si ricorda più la sua voce. “L’unica cosa che mi pento è che lui mi chiedeva il gelato, che ridere – ha detto all’Isola -, dai fammi dare un morso al gelato, e io dicevo ‘no è mio prenditene uno’. Allora quando è mancato ho detto ‘mamma avrei dovuto farli dare quel morso’”. Poi la naufraga ha raccontato che non ha più video del padre, ma solo fotografie.

Un ricordo veramente commovente per i telespettatori, che hanno commentato sotto allo spezzone del video postato sulla pagina ufficiale dell’Isola dei Famosi. “Apprezziamo tanto il sorriso nonostante tutto quello che passato”, ha detto uno dei follower. E ancora: “Deve esser brutto non ricordarsi le voci dei propri cari, le ricordo tutte, soprattutto le risate, alcune molto particolari, però ho perso due zie che avevo 6/7 anni e quelle non le ricordo”.