Bonus cibo figli: garantito a tutti gli ISEE entro 11.362,05 euro, domande a partite da giugno

A partire dal mese di giugno molti genitori potranno presentare domanda per il Bonus cibo figli: ecco i requisiti per ottenerlo

Da quando la pandemia da Covid-19 ha stravolto le nostre vite, gli italiani hanno iniziato a fare la conoscenza di tantissimi bonus e incentivi che sono stati emessi dai vari governi che si sono succeduti per aiutare le persone a fronteggiare il difficoltoso periodo storico. La maggior parte dei bonus allora emessi riguardava aiuti economici per lo stallo lavorativo dovuto alla pandemia o bonus dedicati alle famiglie con figli.

E proprio durante quel periodo, infatti, che abbiamo iniziato a fare la conoscenza con misure quali l’Assegno Unico Universale o il Bonus Bebè. Successivamente nuovi bonus sono stati emanati dal governo Meloni per aiutare le famiglie italiane a fronteggiare il caro prezzi dovuto all’inflazione e all’aumento delle materie prime.

Se da una parte il governo Meloni continua ad emanare bonus che riguardano le famiglie con figli o quelle in maggiore difficoltà economica, non mancano gli aiuti che arrivano direttamente dalle singole Regioni o anche dai Comuni. E proprio un comune italiano ha emanato un Bonus cibo dedicato ai figli: vediamo di cosa si tratta.

ISEE basso? Approfitta di questo bonus, puoi risparmiare sul cibo per i figli!

Per l’anno scolastico 2024/2025 il Comune di Orbassano, in provincia di Torino, offre riduzioni sulla tariffa mensa scolastica per gli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primarie residenti nel comune. Per poter ottenere questo bonus cibo figli bisogna però soddisfare alcuni requisiti.

Possono infatti richiedere la riduzione le famiglie che risiedono effettivamente nel Comune di Orbassano (sia i genitori che gli alunni per cui si richiede l’agevolazione) e hanno una Dichiarazione ISEE 2024 di riferimento inferiore a € 11.362,05. L’ammontare della riduzione varia invece in base al valore ISEE della famiglia.

Le domande per la riduzione della tariffa mensa scolastica possono essere presentate a partire dal 3 giugno 2024 fino al 31 luglio 2024. Possono essere inviate via email all’indirizzo buonopastoorbassano@camst.it o anche a mano presso il Check Point della Camst negli uffici comunali di via C. Battisti n. 5, previo appuntamento telefonico al n. 011/9036235.

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, unitamente a copia della Dichiarazione ISEE 2024 e un documento di riconoscimento del richiedente. Bisogna quindi presentare il modulo di domanda per la riduzione della tariffa della mensa scolastica, l’Autocertificazione sostitutiva e la dichiarazione ISEE 2024.

Per avere diritto all’agevolazione dall’inizio dell’anno scolastico 2024/2025, la domanda deve essere presentata, come detto, entro il 31 luglio 2024. Le domande presentate dopo il 31 luglio 2024 avranno diritto alla riduzione a partire dal mese successivo alla data di presentazione. Per maggiori informazioni sulle riduzioni tariffarie per la refezione scolastica è possibile consultare il sito web del Comune di Orbassano.