Raimondo Todaro e Francesca Tocca, il traguardo speciale della figlia Jasmine

Gli anni passano anche per Raimondo Todaro e Francesca Tocca che stanno guardando la loro figlia mentre diventa una signorina.

Scatto d’amore tra il celebre danzatore di Ballando con le stelle, Raimondo Todaro, e la sua compagna Francesca Tocca. I due sono una coppia felice che da qualche tempo ha aperto le porte del loro cuore alla piccola Jasmine, figlia che da qualche ora sta facendo impazzire il popolo del web con la sua tenerezza.

Quando non è impegnato in famiglia Todaro è un insegnante di danza e oggi è protagonista all’interno del talent show Amici. Format che ha permesso di emergere anche alla sua compagna, confermata ballerina professionista grazie proprio alla trasmissione condotta da Maria De Filippi. Il ballo è stato perciò un mezzo importanti per i due che con il tempo hanno trovato la giusta sintonia.

La coppia sta insieme da anni, si erano conosciuti quando lui era appena maggiorenne e lei aveva appena 16 anni, e in tutti questi anni sono riusciti a far funzionare le cose. Il segreto? Pochi riflettori, tanto tempo passato l’uno al fianco dell’altra e una figlia bellissima che ha incantato tutti attraverso i social ufficiali dei loro genitori.

Raimondo e Francesca commossi per Jasmine, fan in delirio

Più la piccola di casa Todaro-Tocca cresce e più sarà chiamata a raggiungere traguardi importanti. Proprio come quello recente che ha visto loro figlia finire definitivamente le scuole elementari, a partire dal prossimo anno sarà tempo di andare alle medie per lei che sta lentamente diventando una signorina. Tanti sorrisi e occhi commossi per la coppia che ha fatto di tutto per regalare a Jasmine tanta felicità.

Nel corso degli anni non sono mancati i litigi e gli allontanamenti tra Raimondo e Francesca che quando è sbocciato l’amore erano piccolissimi. Poi, quando anche loro sono cresciuti, sono stati catapultati in una realtà che conoscevano a malapena e questo ha causato loro più di qualche turbolenza. Tutto è andato avanti fino all’arrivo di Jasmine che ha spinto la coppia a ragionare in maniera diversa.

Proprio quando i due sembravano sull’orlo di separarsi, loro figlia aveva già qualche anno, i due hanno deciso di fare un ulteriore tentativo proprio per il bene della bambina. A giudicare da come stanno oggi, la scelta fatta sembra sia stata vincente. A raccontare i momenti delicati fu proprio lo stesso Todaro, papà di Jasmine che ora vuole godersi quanto più tempo possibile la famiglia.